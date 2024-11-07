شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تعزز مناعتك بشكل طبيعى لتجنب العدوى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

مع تقلبات الطقس خلال فصل الخريف، تتفشى العدوى الفيروسية ونزلات البرد والأنفلونزا الموسمية، وهنا يأتي دور المناعة، حيث من المهم جدًا تعزيز المناعة لدينا ويُفضل أن يكون ذلك بطرق طبيعية، وحتى في حال العدوى تجنب الاستسهال كما يفعل البعض ويلجأ إلى آخذ حقن البرد لتخفيف الأعراض حيث يحذر الأطباء من خطورة ذلك على صحتك، لذلك يُقدم موقع "Healthline" مجموعة من الأطعمة التي توصف بالخارقة لتعزيز المناعة وتخفيف أعراض البرد بجانب الأدوية الموصوفة طبيا إذا لزم الأمر.

البروكلى

وفقًا لإخصائيى التغذية فإن البروكلي غذاء خارق، وهو مصدر غني بفيتامين C وA وE ومضادات الأكسدة، كما أنه غني جدًا بالألياف إنه ليس فقط معززًا للمناعة ولكنه أيضًا رائع لصحة الأمعاء.

الثوم

الثوم معروف بخصائصه الطبية، وهو مضاد طبيعى للميكروبات وعلاج شائع لنزلات البرد بفضل خصائصه المعززة للمناعة.

الخضراوات الورقية الخضراء

مثل أوراق الحلبة والسبانخ وهما هدايا الشتاء لتعزيز المناعة، فهما غنيان بالحديد وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة. تناولي طبقًا واحدًا على الأقل من هذه الخضراوات يوميًا في وجباتك للحصول على الدعم المناعي الأمثل.

بذور السمسم

تعتبر هذه البذور الصغيرة دافئة بطبيعتها ومثالية لفصل الشتاء حيث تنتشر العدوى بنزلات البرد والإنفلونزا، كما أنها مفيدة بشكل خاص لصحة المفاصل من خلال تخفيف آلام المفاصل، والتي غالبًا ما تتفاقم خلال فصل الشتاء، وذلك بفضل محتواها من الزنك والحديد والدهون الصحية، حيث إن تناول ملعقة كبيرة يوميًا، سواء برشها على الطعام أو كوجبة خفيفة.

البطاطا الحلوة

تناول البطاطا الحلوة كوجبة إفطار شهية، فالبطاطا الحلوة غنية بالألياف وفيتامين أ والبوتاسيوم، ويمكن أن يساعد تناولها بانتظام في علاج الإمساك وتعزيز المناعة وتقليل الالتهاب.

التمر

التمر مفيد لمرضى التهاب المفاصل، فهو غني بالفيتامينات والمعادن والألياف، كما أنه مفيد بشكل خاص لمرضى التهاب المفاصل.

المكسرات

إذا كنت بحاجة إلى تعزيز جهاز المناعة لديك، فتناول المكسرات، خاصة اللوز والجوز "عين الجمل"، حيث تعمل على خفض نسبة الكوليسترول وتقليل الالتهاب فى الجسم، وهي متعددة الاستخدامات ويمكن إدراجها في نظامك الغذائي بأشكال عديدة.

الفلفل الحلو

يتكون الفلفل الحلو، وخاصة الأنواع الحمراء والصفراء، من حوالى 92% من الماء وهو غني بفيتاميني A و C، ويمكن تناوله نيئًا في السلطات أو مشويًا أو مضافًا إلى الأطعمة المقلية، حيث أن قوامه الحلو والمقرمش يجعله خيارًا رائعًا ومرطبًا للوجبات الخفيفة.