شكرا لقرائتكم خبر عن احذر دمار صحتك فى الحقنة دى.. كيف تؤثر حقن البرد سلبا على أعضاء الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

حذرت وزارة الصحة والسكان من حقنة البرد أو ما يطلق عليها (الخلطة السحرية) وأكدت أنه لا يوجد مستحضر طبى سواء كيميائيا أو بيولوجيا بهذا الاسم ولا يعرف الطب مركب تم اعتمادة كعلاج للبرد بمجرد حقنة لمرة واحدة، من جانبه أشار الدكتور رضا إبراهيم، استشارى أمراض الصدر والحساسية ومدير مركز الصدر ببولاق أبو العلا، إلى مخاطر استخدام الكورتيزون فى علاج البرد بدون استشارة الطبيب، حيث إنه يسبب مشاكل فى الكلى والعظام ويزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام، مؤكدا أضرار استخدام حقن البرد على المدى البعيد مما يسبب ضعفا فى المناعة.

وأوضح أن حقنة البرد الشهيرة بـ"حقنة 3× 1"، والتى يحصل عليها البعض من الصيدليات التي تروجها على أنها الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد، تؤدى لمضاعفات خطيرة مثل: مشاكل فى الكلى والكبد وضعف المناعة.

وأوضح، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن مخاطر حقنة البرد 3× 1 تأتى بسبب مكوناتها، حيث تتكون من مضاد حيوى كورتيزون ومسكن للألم.

وأكد أن استخدام مضاد حيوى غير مناسب لعلاج العدوى الفيروسية أو نزلات البرد، كما أن الإفراط فى استخدامها بلا داع يؤدى إلى مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

وتابع أن المسكنات التى تستخدم فى حقنة البرد تحتوى على مسكنات غير آمنة تركيبتها لها مخاطر على الكلى وقد تؤدى إلى تحول نزلة البرد إلى حساسية صدرية فى بعض الأحيان، مضيفا أن الإفراط في المسكنات قد يؤدى لقرحة فى المعدة.

وشدد على عدم الحصول على أى حقن في الصيدليات، مضيفا أن حقنة البرد المسكنة قد تسبب حساسية لبعض الأشخاص قد تؤدي للوفاة، لذا يجب تجنب تناولها مطلقا لمخاطرها الصحية.