شكرا لقرائتكم خبر عن عادة يومية مدتها 30 دقيقة تشفى 40% من مرضى الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة حديثة أن المرضى الذين عولجوا بالعلاج بالضوء الساطع (BLT) لمدة نصف ساعة يوميا أفادوا بمعدل شفاء بنسبة 40% من الاكتئاب غير الموسمى، بحسب موقع نيويورك بوست.

وبدعم من دراسة أجراها المعهد الوطنى للصحة والتى كشفت أن المرضى الذين يعانون من اضطراب عاطفى موسمى والذين تلقوا العلاج بالضوء الساطع على مدى أربعة أسابيع وصلوا إلى مرحلة هدوء الأعراض، وكان الباحثون فضوليين لمعرفة كيف يمكن استخدام نفس العلاج لتخفيف أعراض أولئك الذين يعانون من اضطراب الاكتئاب غير الموسمى.

نشرت الدراسة في مجلة JAMA Psychiatry، وتضمنت بيانات من 858 مشاركًا تم تشخيصهم باضطرابات الاكتئاب، وقد تم توجيه هؤلاء المرضى للجلوس أمام صندوق ضوء فلورى ينتج ضوءًا أبيض ساطعًا بشدة 10000 لوكس لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم.

منذ عام 2005 أوصت الجمعية الأمريكية للطب النفسى بالعلاج بالضوء الساطع كخيار علاجى للمرضى الذين يعانون من اضطراب الاكتئاب الشديد.

لاحظ فريق البحث أن المرضى الذين عولجوا بـ BLT كان لديهم معدل شفاء أعلى بكثير (40%) من مجموعات التحكم التى عولجت فقط بمضادات الاكتئاب (23%).

وأوضح الفريق "تشير هذه النتائج إلى أن العلاج بالضوء الساطع كان علاجًا مساعدًا فعالًا للاضطرابات الاكتئابية غير الموسمية، وقد يتحسن وقت الاستجابة للعلاج الأولى بإضافة العلاج بالضوء الساطع".

ويؤكد الباحثون أن BLT لديه القدرة على أن يكون مكملًا متاحًا وفعّالاً من حيث التكلفة أو بديلاً لمضادات الاكتئاب، ما يوفر إشراقة أمل لأولئك الذين يعانون من الاكتئاب العميق.

ووفقًا لمجلة فوربس، عندما يتعرض البشر للأضواء الساطعة، يدخل هذا الضوء إلى شبكية العين، ما يؤدى إلى تنشيط الخلايا العصبية المعروفة باسم الخلايا العقدية الشبكية.

وتنقل هذه الخلايا العصبية المعلومات بين شبكية العين والدماغ وهى مسئولة بشكل مباشر عن تنظيم الحالة المزاجية.

بينما تعزز هذه الدراسة الأخيرة مجموعة كبيرة من الأدلة التى تربط العلاج بتحسن الصحة العقلية، ويحذر الخبراء من أن العلاجات المنزلية وصناديق الضوء التجارية قد لا تكون فعالة مثل تلك التى يستخدمها المتخصصون فى الرعاية الصحية.