استشاري يوضح المعدل الطبيعي لضغط الدم في الساق والذراع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن المعدل الطبيعي لضغط الدم في الساق والذراع.

حيث أوضح، عبر منصة (إكس)، أنه من الطبيعي أن يكون قياس الضغط في الساق أعلى منه في الذراع.

وذكر أن ضغط الساق إذا أصبح أقل من الذراع؛ فيعد ذلك تغيرا مرضيا ويجب أن يتم فحص الشرايين الأبهر والطرفية.

وأشار إلى أن الزنجبيل لايرفع الضغط بل يخفضه قليلاً، أما الشعور بالحرارة في الجسم هو بسبب توسع الأوعية الدموية الطرفية ولذلك يكثر شربه في الشتاء للشعور بالدفء.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط