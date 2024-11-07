صحة ورشاقة

استشاري يوضح المعدل الطبيعي لضغط الدم في الساق والذراع

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن المعدل الطبيعي لضغط الدم في الساق والذراع.

حيث أوضح، عبر منصة (إكس)، أنه من الطبيعي أن يكون قياس الضغط في الساق أعلى منه في الذراع.

وذكر أن ضغط الساق إذا أصبح أقل من الذراع؛ فيعد ذلك تغيرا مرضيا ويجب أن يتم فحص الشرايين الأبهر والطرفية.

وأشار إلى أن الزنجبيل لايرفع الضغط بل يخفضه قليلاً، أما الشعور بالحرارة في الجسم هو بسبب توسع الأوعية الدموية الطرفية ولذلك يكثر شربه في الشتاء للشعور بالدفء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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