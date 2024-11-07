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الكوليسترول السيئ هو الكوليسترول الضار بالجسم، وهناك أطعمة معينة قد تؤدي إلى ارتفاعه على الفور. وحسب موقع healthsite نلقى نظرة على نوع الأطعمة التي يجب تجنبها للحفاظ على صحة القلب وخفض الكوليسترول.

أطعمة يجب على مريض الكوليسترول تجنبها اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء من الأطعمة الغنية بالدهون وخاصة الدهون المشبعة، حيث يمكن للدهون المشبعة أن تزيد من مستويات الكوليسترول السيئ LDL على الفور، وهذا قد يكون ضارًا للقلب.

الأطعمة المخبوزة

تعتبر الأطعمة المخبوزة مفيدة للصحة فقط إذا لم تحتو على أي كربوهيدرات مكررة أو سكر زائد أو زيت أو زبدة زائدة، وإلا فإنها قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك على الفور.

منتجات الألبان كاملة الدسم

منتجات الألبان مفيدة للصحة ولكن إذا كانت منتجات ألبان كاملة الدسم فقد تكون خطيرة على الأشخاص الذين يعانون من الكوليسترول أو مشاكل في القلب، يمكن أن ترفع نسبة الكوليسترول الضار على الفور، من الأفضل تجنب منتجات الألبان كاملة الدسم.

الدهون المتحولة

الدهون المتحولة موجودة في أي نوع من الأطعمة المصنعة مثل المخبوزات والأطعمة المقلية والكربوهيدرات المكررة وما إلى ذلك، يجب عليك تجنب الدهون المتحولة لأنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن ترفع على الفور نسبة الكوليسترول السيئ LDL في الجسم كما تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

الأطعمة المقلية أو السريعة

الأطعمة المقلية مليئة بالدهون المشبعة والدهون المتحولة التي يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول السيئ لديك، علاوة على ذلك، يمكن أن تزيد أيضًا من ضغط الدم وترفع نسبة السكر في الدم وتضر بصحة قلبك.

زيوت الطهى

تحتوي زيوت الطهي مثل زيت النخيل وزيت جوز الهند على كميات كبيرة من الدهون المشبعة التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة فورية في نسبة الكوليسترول.