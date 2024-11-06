شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل فى المنزل قد تسبب الإصابة بالربو والان مع تفاصيل الخبر

الربو من المشكلات الصدرية التنفسية التي لا يمكن الاستهانة بها، يعانى الكثيرون من الأطفال من تكرار نوبات الربو الصدرى، ولكن ، هل هناك عوامل حقيقية داخل منازلنا يمكنها أن تزيد فرص الإصابة بالربو؟

أجاب تقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، موضحا أن الكثير من المهيجات الخفية يمكنها أن تسبب الإصابة بالربو ومنها:

ـ التدخين أكثر مسببات الربو داخل المنازل والتي يجب الامتناع عنه تماما خاصة في وجود أطفال.

ـ المدفأة التي تنتج الدخان تعمل على زيادة فرص الإصابة بالربو الصدرى.

ـ مواد التنظيف القوية ذات الرائحة القوية أحد أهم المهيجات للصدر والحساسية والربو.

ـ الدهانات داخل المنازل.

ـ المبيدات الحشرية بأنواعها المختلفة تسبب الربو.

ـ العطور القوية والصابون ذات الرائحة القوية.

ـ الشموع ذات الرائحة قد تكون كذلك من المسببات.

ـ الحيوانات الأليفة ذات الفرو العالى.

ـ الصراصير والحشرات الزاحفة.

ـ العفن في الأماكن المختلفة في بعض المنازل قد يسبب التهابات بالصدر والجهاز التنفسى كذلك.

ـ الرطوبة.

ـ ترك الملاءات والمفروشات في المنازل دون تنظيف عميق.

ـ الأتربة المتراكمة داخل المنازل.

ـ الغاز أو الأجهزة التي تنتج الغاز داخل المنزل وله رائحة من المسببات للربو كذلك.