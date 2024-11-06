شكرا لقرائتكم خبر عن فريق جراحى ينجح فى استئصال ورم دموى بقاع الجمجمة بمستشفى جراحات جامعة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن نجاح فريق جراحى بقسمى الأنف والأذن والحنجرة وجراحة المخ والأعصاب بالكلية فى إستئصال ورم دموى نازف بالبلعوم الأنفى لطفل متشعب إلى قاع الجمجمة وذلك بمستشفى الجراحات الجديد بمستشفيات جامعـة طنطـا.

وأشار رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن كافة العمليات الجراحية التى تجرى بمستشفيات جامعـة طنطـا، تتم بالتنسيق بين الأقسام المعنية وإدارة المستشفيات الجامعية، مضيفا أن هذه الجراحة الدقيقة تعد أولى الجراحات الدقيقة لقسم الأنف والأذن والحنجرة بعد انتقاله رسميا لمستشفى الجراحات الجديدة بالتعاون مع قسم جراحة المخ والأعصاب، ومتمنيا لقسم الأنف والأذن والحنجرة برئاسة الدكتور مجدى عيسى رئيس القسم مزيدا من التوفيق فى خدمة المرضى بما يضمه من نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والتمريض والإداريين.

وحول تفاصيل هذه الجراحة الدقيقة، أوضح الدكتور أحمد غنيم، أن قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الجراحات الجديدة استقبل طفلا فى الـ13 من عمره محولا من التأمين الصحى، يعانى من نوبات نزيف شديدة متكررة منذ سنتين من الأنف، وتم عمل كافة الإسعافات الأولية وإيقاف النزيف وعمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى والتى أوضحت وجود ورم حجمه 5 × 4 × 4 سم وبناء عليه تم التنسيق مع وحدة القسطرة المخية بقسم جراحة المخ والأعصاب لعمل حقن، ثم إستئصال الورم بالكامل بالمنظار من الأنف وبأقل كمية نزيف ممكنة والطفل حالته مستقرة للغاية.

كما وجه عميد الكلية خالص شكره وتقديره لجهود إدارة المستشفيات الجامعية التى أشرفت على إجراء هذه الجراحة الدقيقة ممثلة فى الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور مجدى عيسى رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور محمد عامر رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، الدكتور أيمن عبدالمقصود رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية، الدكتور حسام زيتون رئيس قسم الأشعة التشخيصية، الدكتور أحمد سويلم مدير المستشفى الرئيسى ومستشفى الجراحات الجديد والدكتور أحمد إبراهيم مدير العمليات بمستشفى الجراحات الجديدة، وكذا الفريق الطبى الذى أجرى الجراحة بمهارة وكفاءة عالية من قسم الأنف والأذن والحنجرة برئاسة الدكتور حسام الشريف.