شكرا لقرائتكم خبر عن نوع من الفواكه لا تتناوله على الريق.. يؤثر سلبا على المعدة والان مع تفاصيل الخبر

على الريق، وعند الاستيقاظ من النوم، عليك بالاهتمام بتناول أطعمة ومشروبات صحية، تدبأ يومك بها، فوجبتك الأولى في بداية اليوم هي الأهم على الإطلاق، فهى التي تتحكم بشكل كبير في مدى نشاطك وحيويتك على مدار اليوم، فضلا عن طاقتك وقدرتك على مزاولة مهامك أيضا، كما تتحكم في ميزانك ووزنك كذلك.

يجب أن تختار وجبتك الأولى بعناية، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع تايم أوف إنديا، موضحا أن تناول الطعام يجب أن يكون بعد مرور بضعة دقائق من الاستيقاظ، عدم تناول وجبة الفطور مباشرة ولا إبعادها وإطالة مدة تناوله أكثر، فلابد من التوازن لفائدتها الصحية.

وتابع التقرير موضحا أن هذه الوجبة يجب أن تحتوى على البروتين والخضراوات ولابد من تناول الفاكهة أيضا، ولكن هل يمكن أن تبدأ يومك بتناول الفواكه خاصة الحمضية؟

حذر التقرير من تناول الحمضيات على معدة فارغة لا طعام فيها، وسواء على هيئة فواكه أو مستخلصات العصائر، وذلك لأنها تعمل على الإخلال مبكرا بأحماض المعدة وإفرازها، فضلا عن تشببها في حرقة المعدة والتهابها في كثير من الأحيان.

وتابع التقرير موضحا أن بعض الأطعمة مثل الحمضيات تتفاعل مع أحماض الهضم، وبالتالي تسبب الكثير من الأعراض المرضية، مثل فرط الحموضة والشعور بحرقة المعدة، فضلا عن إمكانية التسبب في القرحة الهضمية، والشعور بالغثيان، إضافة لاضطرابات الإخراج منذ بدء اليوم، وهو ما يؤثر على حالة الهضم والتمثيل الغذائي وامتصاص عناصر الغذاء كذلك.