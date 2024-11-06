شكرا لقرائتكم خبر عن من 3 مكونات.. مشروب يعزز مناعتك ويرطب جسمك مع تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

سواء كنت تحاول إنقاص وزنك أو التحول إلى نظام غذائي صحي، أو تعزيز مناعتك مع تقلبات الطقس في الوقت الحالي، فإن دمج هذه المكونات معًا يمكن أن توفر لك خيارًا صحيًا، وهم ماء الزنجبيل مع الليمون وبذور الشيا، ومن المثير للاهتمام أن خبراء الصحة يعتقدون أن إضافة ملعقة كبيرة فقط من بذور الشيا إلى ماء الزنجبيل والليمون العادي يمكن أن يضاعف الفوائد الصحية لهذا المشروب، حسبما أفاد موقع "WEBMD".

لماذا بذور الشيا؟

هذه البذور غنية بالعناصر الغذائية، فهى محملة بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والبروتين والعديد من العناصر الغذائية الأساسية، ويمكن أن تساعد إضافة بذور الشيا في تعزيز فعالية ماء الليمون والزنجبيل الغني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، علاوة على ذلك، فإن إضافة بذور الشيا إلى المشروب يمكن أن يمنح نظامك الغذائي دفعة من الترطيب والعناصر الغذائية والألياف من أجل تعزيز التمثيل الغذائي والمناعة أيضًا لمكافحة الأمراض والعدوى والفيروسات.

فيما يلى.. بعض الفوائد الصحية لإضافة هذا المشروب إلى نظامك الغذائي:

تحسين الهضم

يمكن أن يساعد إضافة ماء الزنجبيل والليمون وبذور الشيا إلى النظام الغذائي في تقليل الانزعاج والانتفاخ وعسر الهضم، وذلك لأن الزنجبيل يحفز الإنزيمات الهضمية التي تساعد في تخفيف الانتفاخ وعدم الراحة، بينما يعزز الليمون إنتاج الصفراء، مما يساعد في تكسير الدهون وتعزيز الهضم بشكل عام. وأخيرًا، تساعد الألياف الموجودة في بذور الشيا في علاج الإمساك وضمان حركة الأمعاء الصحية.

إزالة السموم

يتمتع كل من الزنجبيل والليمون بخصائص طبيعية لإزالة السموم، حيث يساعد الليمون على طرد السموم ودعم وظائف الكبد، بينما يعزز الزنجبيل الدورة الدموية ويمكن أن يساعد في عمليات إزالة السموم في الجسم، مما يجعل هذا المشروب خيارًا رائعًا للتطهير، وتساعد بذور الشيا الموجودة في هذا المشروب أيضًا في طرد السموم.

تعزيز المناعة

ماء الليمون مع الزنجبيل مشروب مُعزز للمناعة، لأنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، حيث يمتلك الزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات، في حين أن الليمون يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي يساعد في مكافحة العدوى ويدعم الصحة العامة، وعند إضافة بذور الشيا فهى تُعظم من فوائده لأنها توفر الكثير من البروتين والعناصر الغذائية الأخرى لتعزيز المناعة.

الترطيب

إن إضافة بذور الشيا إلى ماء الليمون والزنجبيل يعزز خصائصه المرطبة، ويمكن لبذور الشيا أن تمتص كمية كبيرة من الماء، مما يساعد على إبقاء جسمك رطبًا طوال اليوم، وهو أمر ضروري للحفاظ على مستويات الطاقة والصحة العامة.

إدارة الوزن

يمكن أن يساعدك مزيج الألياف من بذور الشيا وفوائد الزنجبيل والليمون الهضمية على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما يمكن أن يقلل هذا من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويساعد في إدارة الوزن، مما يجعله إضافة مفيدة لنظام غذائي صحي، وأيضًا، يمكن أن يساعد كل من الزنجبيل والليمون عند دمجهما مع الماء الدافئ في إذابة دهون البطن.

تعزيز الطاقة

توفر بذور الشيا إطلاقًا مستدامًا للطاقة بسبب محتواها من البروتين والدهون الصحية، إلى جانب التأثيرات المنشطة للزنجبيل وطعم الليمون المنعش، ويمكن لهذا المشروب أن يساعدك على تنشيط نفسك طوال اليوم.

تأثيرات مضادة للالتهابات

يُعرف كل من الزنجبيل وبذور الشيا بخصائصهما المضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد هذا المشروب في تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يخفف من أعراض الأمراض المزمنة ويعزز الصحة العامة.