شكرا لقرائتكم خبر عن ما العلاقة بين انسداد قناة فالوب والحمل؟ كل ما تريدين معرفته والان مع تفاصيل الخبر

إذا كانت هناك مشكلة فى الحمل والإنجاب، يجب البحث عن صحة قناة فالوب، حيث إنه فى حالة تعرضها للانسداد يجب البدء فى العلاج الجيد لها للحمل.

وفقا لموقع hindustantimes، فانسداد قناتي فالوب، هو أحد الأسباب الرئيسية للعقم عند النساء على مستوى العالم فقناتا فالوب مهمتان للخصوبة لأنها تسمح للبويضة بالانتقال من المبايض إلى الرحم، حيث يحدث الإخصاب.

فإذا كانت هذه الأنابيب مسدودة، فلا يمكن للحيوانات المنوية والبويضة الالتقاء، مما يمنع الحمل، ووفقًا لدراسات مختلفة، فإن انسداد قناتي فالوب يشكل 25-35% من جميع حالات العقم عند النساء في الهند.

ويشير تقرير صادر عام 2019 عن الجمعية الهندية للإنجاب المساعد (ISAR) إلى أن العقم الأنبوبي هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للعقم عند النساء، وقد وجدت دراسة أجريت في ولاية ماهاراشترا، أحد أكبر الولايات في الهند، أن 20% إلى 40% من النساء اللاتي زرن عيادات الخصوبة يعانين من شكل من أشكال أمراض قناتي فالوب، وكانت الانسدادات هي الحالة الأكثر شيوعاً. وكشفت دراسة أخرى أجريت في ولاية تاميل نادو عن إحصائيات مماثلة، حيث تعاني ما يقرب من 30% من النساء من العقم في قناتي فالوب.

أسباب انسداد قناة فالوب

الأسباب الرئيسية لانسداد قناة فالوب في الهند تشبه الاتجاهات العالمية ولكنها تتفاقم بسبب عوامل محلية محددة -

1. مرض التهاب الحوض ، يؤدي ارتفاع معدل الإصابة بعدوى الحوض، والتي غالبًا ما تسببها الأمراض المنقولة جنسيًا إلى تندب قناة فالوب وانسدادها. كما أن ممارسات النظافة السيئة والتدخل الطبي المتأخر يزيدان من خطر الإصابة بمرض التهاب الحوض.

2. السل التناسلي : هو مرض يصيب الأعضاء التناسلية ويشكل سبباً رئيسياً للعقم الأنبوبي. تشير الدراسات إلى أن نحو 10% إلى 15% من النساء اللاتي يعانين من انسداد قناتي فالوب في الهند يتم تشخيصهن بالسل التناسلي، وهي نسبة أعلى كثيراً من النسبة في العديد من الدول الغربية.

3. بطانة الرحم: هي سبب شائع آخر لانسداد قناتي فالوب، وهي حالة تنمو فيها الأنسجة التي تبطن الرحم عادة خارجها، مما يؤدي إلى التهاب وتندب قناتي فالوب، وتؤثر بطانة الرحم على حوالي 10-15% من النساء ، وخاصة في المناطق الحضرية حيث أصبحت حالات الحمل المتأخرة وأنماط الحياة المتغيرة أكثر شيوعًا.

4. التاريخ الجراحي: يمكن أن يؤدي تاريخ الجراحات في البطن أو الحوض، مثل تلك الخاصة بالحمل خارج الرحم أو الأورام الليفية، إلى حدوث التصاقات أو أنسجة ندبية، مما قد يؤدي إلى انسداد قناتي فالوب. وفي الهند، تؤدي الإجراءات الجراحية غير المنظمة وغير الآمنة في بعض المناطق الريفية والمنخفضة الموارد إلى تعقيد المشكلة بشكل أكبر.

طرق التشخيص والعلاج

تشخيص انسداد قناتي فالوب يتضمن عادةً اختبارات التصوير مثل تصوير الرحم وقناتي فالوب ، حيث يتم حقن الصبغة في الرحم وقناتي فالوب للكشف عن الانسدادات، وتشمل أدوات التشخيص الأخرى تنظير البطن والموجات فوق الصوتية، على الرغم من أن تصوير الرحم وقناتي فالوب يظل الأكثر استخدامًا في الهند نظرًا لفعاليته من حيث التكلفة.

خيارات العلاج لقناتي فالوب المسدودة تعتمد على شدة الانسداد وموقعة-

جراحة قناة فالوب: في الحالات التي يكون فيها الانسداد بسيطًا أو بالقرب من نهاية القناة، قد يكون التدخل الجراحي لإزالة النسيج الندبي أو إصلاح القناة فعالاً.

التلقيح الصناعي: يتجاوز التلقيح الصناعي قناتي فالوب بالكامل عن طريق تخصيب البويضة خارج الجسم ونقل الجنين مباشرة إلى الرحم.

