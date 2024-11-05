شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس.. كيف يجنبك الغذاء الصحى نزلات البرد والأنفلونزا؟ والان مع تفاصيل الخبر

تقلبات الطقس وانخفاض الحرارة من الأمور التى تزيد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، لذا يجب الاهتمام بالتغذية الجيدة التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى، وحمايته من التعرض للإصابة بهذه الأمراض.

وحول ذلك أكد الدكتور أسامة فكرى استشارى التغذية الإكلنيكية والجهاز الهضمى والكبد فى معهد الكبد القومى، أن التغذية الجيدة تساوى حياة خالية من الأمراض كنزلات البرد والأنفلونزا خاصة خلال تقلبات الطقس.

وأكد استشارى التغذية ضرورة تقوية وتعزيز المناعة عن طريق تناول هذه المناعتك باتباع نظام غذائى غنى بالعناصر الغذائية الهامة، ومنها..

- فيتامين سى

يحتوى على خصائص مهمة تعمل على تقوية الجهاز المناعى، ومن ضمن الأطعمة الغنية به الحمضيات كالبرتقال والليمون والجريب فروت، والفراولة والفلفل الحلو والبروكلى.

- الزنك

معدن يساعد الجهاز المناعى على العمل بشكل صحيح، ومن الأطعمة التى تساهم بشكل كبير فى إمداد الجسم به المكسرات والبذور والفاصوليا والحبوب الكاملة، والبيض.

- البروبيوتيك

تلعب الأمعاء الصحية دورًا فى تقوية المناعة، وخلق نظام دفاعى طبيعى ضد الإصابة بالأمراض، ومن ضمن الأطعمة الغنية به الزبادى واللبن الرايب.

- الثوم

يتمتع الثوم بخصائص طبيعية مضادة للفيروسات والبكتيريا، ويمكن أن يساعد تناولك له على منع نزلات البرد وتخفيف الأعراض، وتقوية الجهاز المناعي.

- الزنجبيل

يحتوى على خصائص مضادة للفيروسات، وتناوله يعمل على تقوية الجهاز المناعى، لذا يمكنك وضعة على الطعام، أو تناوله كمشروب.

- شروبة الدجاج أو اللحم

تحتوى على مضادات للأكسدة، وبعض جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، لذا تناولك لها يساهم بشكل ملحوظ في تقوية المناعة، والحماية من الأمراض المرتبطة بتقلبات الطقس.