شكرا لقرائتكم خبر عن فى تقلبات الطقس.. سلوكيات علميها لطفلك وهو رايح المدرسة للوقاية من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

نشهد في الفترة الحالية، حالة من عدم الاستقرار في الطقس ما بين الدفء والبرودة، وبطبيعة الحال هذا أمر طبيعى خلال فصل الخريف وهو يعتبر فترة انتقالية من الصيف إلى الشتاء، لذلك من المهم أن نكون على دراية ووعى كأمهات بأهمية حماية أطفالنا من العدوى والأمراض والفيروسات المنتشرة في الوقت الحالي بسبب تقلبات الطقس، من خلال توعية أطفالنا خاصة عند نزولهم المدارس وضرورة الالتزام بقواعد النظافة الشخصية للوقاية من أي عدوى، وهو ما يوضحه تقرير موقع "WEBMD".

فيما يلى.. نصائح للأمهات لتوعية أطفالهن خاصة عند النزول للمدارس من أجل الوقاية من العدوى والأمراض والفيروسات:

- يوصي الخبراء بتعليم أطفالنا أهمية العناية بالنظافة الشخصية من خلال غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون وبشكل متكرر إن أمكن ذلك، حيث يساعد ذلك في الوقاية من العدوى والأمراض، وتجنب لمس وجوههم بأيدي غير مغسولة، وتغطية الفم عند السعال أو العطس.

- تطعيم الأطفال عندما يكون ذلك ممكنًا، ويشمل ذلك اللقاحات والتطعيمات ضد الأنفلونزا والجدرى المائى والغدة النكافية وغيرها، لتقليل فرص الإصابة بها.

- تعليم أطفالنا استخدام المناديل الشخصية باستمرار فهى من الحيل البسيطة للحماية من العدوى، واستخدامها في تنظيف الأسطح قبل استخدامها سواء في الفصل الدراسى أو أي شيء قبل ملامسته خارج المنزل.

- ارتداء الكمامات، أمر ضرورى خاصة في فترة تقلبات الطقس للوقاية من العدوى والفيروسات والأمراض، يجب توعية أطفالنا بارتداء الكمامات خارج المنزل وفى المدرسة.

- إذا كان طفلك مريضًا، فيجب بقائه في المنزل، لحمايتهم من الانتكاسات الصحية، وأيضًا تجنب انتقال العدوى إلى زملائهم في المدرسة، حيث إن إرسال الأطفال إلى المدرسة وهم مرضى قد يؤخر تعافيهم وينقل العدوى إلى زملائهم.

- من المهم خلال هذه الفترة الاهتمام بتغذية طفلك، من خلال تناول الخضراوات والفاكهة خاصة الموسمية والتي تعزز جهاز المناعة في مكافحة الأمراض والعدوى، مع أهمية الحرص على الترطيب من خلال شرب الكثير من الماء والسوائل الطبيعية لإزالة السموم من الجسم وتعزيز المناعة أيضًا، حيث أن النظام الغذائي الصحى والمتوازن من شأنه أن يُقلل من فرص العدوى للكبار والصغار.