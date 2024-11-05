شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تمارين رياضية تساعد على إنقاص وزنك وحرق الدهون في 15 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

إن ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي هي إحدى الطرق الفعالة لإنقاص الوزن، ومع ذلك، قد لا تساعدك كل التمارين الرياضية على تحقيق نفس نتائج إنقاص الوزن، فإذا كنت تبحث عن أشكال تمارين رياضية بسيطة يمكن أن تساعدك على التخلص من الكيلو جرامات الزائدة وحرق دهون البطن بشكل أسرع، يوضح تقرير موقع "تايمز أوف إنديا" 5 تمارين رياضية يمكنها مساعدتك على إنقاص الوزن في غضون 15 يومًا.

التمارين الهوائية

تعتبر التمارين الهوائية، المعروفة أيضًا باسم تمارين القلب، من أكثر الطرق فعالية لفقدان الوزن، وتساعد الأنشطة مثل المشي والجرى والسباحة وركوب الدراجات على رفع معدل ضربات القلب وتقليل رواسب الدهون في الجسم، ويفقد الأشخاص الذين يمارسون التمارين الهوائية بانتظام الوزن بشكل أسرع ويشعرون بمزيد من النشاط خلال اليوم.

تدريب القوة

إن رفع الأثقال أو ممارسة تمارين وزن الجسم مثل تمارين الضغط والقرفصاء يمكن أن يساعد أيضًا في بناء العضلات ومنع زيادة الوزن، وتضمن تمارين القوة بناء العضلات واستخدام الدهون للحصول على الطاقة اللازمة لرفع الأثقال، مما يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أسرع.

اليوجا والتمدد

يمكن أن تكون تمارين اليوجا والتمدد اللطيف مفيدة بشكل خاص لفقدان الوزن لأنها تعزز تقوية العضلات والمرونة مع شد الجسم، ويمكن أن تساعد الممارسات التي تتضمن التنفس العميق والتأمل والحركات اللطيفة في شد الجسم وإعداده لفقدان الوزن.

تمارين البيلاتس

البيلاتس هي تمرين آخر منخفض التأثير يمكن أن يحسن من تناسق الجسم، وتركز على قوة الجذع والمرونة والتحكم بالتنفس، مما يساعد على تناسق عضلاتك وأردافك ويؤدي إلى فقدان الوزن، ويمكن ممارسة تمارين البيلاتس في المساء لمساعدتك على الاسترخاء والنوم بسهولة.

تمارين التنفس

رغم أن تمارين التنفس ليست شكلاً تقليدياً من أشكال التمارين الرياضية، إلا أنها قد تلعب دورًا كبيرًا في تحسين جودة النوم وتخفيف التوتر الذي يقلل من إنتاج الكورتيزول في الجسم والذي يؤدي إلى تراكم الدهون خاصة في منطقة البطن، كما أن تقنيات مثل التنفس الحجابي، والتي تعتمد على التنفس بعمق من بطنك، وقد تساعد في تقليل التوتر والقلق، كما أن ممارسة هذه التمارين قبل النوم قد تحضر جسمك للنوم عن طريق خفض معدل ضربات القلب وتعزيز الاسترخاء.