شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية لتناول هذه الفاكهة المجففة المنقوعة في الحليب والان مع تفاصيل الخبر

اكتسب مشروب التين المنقوع في الحليب، شعبية كبيرة كمشروب مغذي، فهو يوفر فوائد صحية متعددة، خاصة عند تناوله ليلًا، فهو غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين A، C، K، والنحاس، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والزنك، والحديد، كما أنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يجعله مفيدًا لفقدان الوزن والهضم أيضًا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 5 فوائد صحية لتناول التين المجفف المنقوع في الحليب في المساء:

تعزيز جودة النوم

يساعد تناول التين المنقوع في الحليب، على تحسين جودة النوم بسبب احتوائه على التربتوفان، وهو حمض أميني يتحول إلى السيروتونين ويزيد من إفراز الميلاتونين، وهو الهرمون المسئول عن النوم، ويُقال إن الجمع بين التين والحليب يجعل منه مشروبًا صحيًا قبل النوم.

تعزيز المناعة

من المعروف أيضًا أن هذا المشروب الصحي يعزز المناعة ويقوي العظام والأسنان ويحسن صحة الدماغ ويقلل الالتهاب ويخفف آلام المفاصل والعضلات، بالإضافة إلى ذلك، فهو يبقيك تشعر بالشبع لفترات أطول، مما يساعد في السيطرة على نوبات الجوع.

سعرات حرارية منخفضة

نظرًا لاحتوائه على سعرات حرارية منخفضة، فإن التين، مثالي للأشخاص الذين يراقبون وزنهم، ويمكنك الاستمتاع بالتين دون الشعور بالذنب لأنه على الرغم من حلاوته، فإنه يوفر العناصر الغذائية الحيوية دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية، وذلك نظرًا لمحتواه المنخفض من السعرات الحرارية، ويمكن أن يساعد التين في إدارة الوزن عند تضمينه في نظام غذائي صحى ومتوازن.

تحسين الهضم

يُعتقد أن التين يساعد في عملية الهضم بسبب محتواه العالي من الألياف، حيث يساعد تناول التين بشكل متكرر على تحسين حركة الأمعاء المنتظمة، وتقليل الانتفاخ، وتخفيف الانزعاج الهضمي، إلى جانب الألياف، تساعد الإنزيمات الطبيعية في التين على تحلل الطعام بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الهضم بسهولة، ويقدم التين حلاً طبيعيًا لمشاكل الجهاز الهضمي التي تعزز صحة الأمعاء دون الحاجة إلى مكملات.

غني بالألياف

يعد التين مصدرًا رائعًا للألياف الغذائية، وهو أمر مهم للتحكم في الوزن والشعور بالشبع، وخاصةً عند تناوله مع الحليب، وتُقلل الألياف من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الأساسية، وذلك لأنه يمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للتحكم في الشهية وتجنب الإفراط في تناول الطعام، ويعد التين خيارًا جيدًا لأي شخص يحاول الحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم بسبب محتواه العالي من الألياف، مما يساعد أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

طريقة تحضير مشروب التين المنقوع في الحليب

انقعى بضع قطع من التين في الحليب لمدة 4-5 ساعات، ثم اطحنيها حتى تصبح عجينة، ثم امزجيها بكوب من الحليب واغليها، ويمكن إضافة الزعفران "اختيارى"، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز في الحليب، يمكن نقع التين في الماء وتناوله كوجبة خفيفة قبل النوم.