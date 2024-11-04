شكرا لقرائتكم خبر عن ما الرابط بين أنواع الجبنة ونسب الكوليسترول؟ القريش الأفضل لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

تحتوى معظم أنواع الجبن على نسبة أعلى من الدهون المشبعة والصوديوم، فقد لا تكون الخيار الأفضل لمن يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول.

ارتفاع نسبة الكوليسترول وفقًا لموقع "eatthis"، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومع ذلك، فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول لا يعني أن الجبن يجب أن يكون خارج قائمة طعامك.

العلاقة بين الجبن والكوليسترول

الكوليسترول، مادة شبيهة بالدهون ضرورية لبعض وظائف الجسم، وتوجد في كل خلية من خلايا الجسم، وبينما يحتاج جسمك إلى الكوليسترول ، فإن الكثير من الكوليسترول، والذي يشار إليه غالبًا باسم الكوليسترول "الضار" - يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتلعب عوامل نمط الحياة، مثل النظام الغذائي، وقلة النشاط، والعوامل الوراثية، دورًا في مستويات الكوليسترول، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، مثل الجبن.

من المعروف أن الدهون المشبعة تزيد من مستويات الكوليسترول السيئ . لذلك، توصي الإرشادات الغذائية بالحفاظ على تناول الدهون المشبعة أقل من 10٪ من السعرات الحرارية اليومية، أو حوالي 20 جرامًا يوميًا.

وبما أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مثل الجبن، تعد أيضًا مصادر للكوليسترول الغذائي، فإن اختيار أنواع الجبن قليلة الدسم يمكن أن يكون خطوة ذكية لإدارة الكوليسترول.

هل يمكنك تناول الجبن عندما يكون لديك نسبة عالية من الكوليسترول؟

تميل العديد من أنواع الجبن، مثل جبن البارميزان أو الجبن الأزرق، إلى احتواءها على نسبة أعلى من الدهون والكوليسترول.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بالجبن بشكل متكرر مع التحكم في الكوليسترول، فهناك خيارات قليلة الدسم متاحة يوصي بها خبراء التغذية، فيما يلي، نشارك أنواع من الجبن الأكثر ملاءمة لأولئك الذين يراقبون تناولهم للكوليسترول، بالإضافة إلى بعض النصائح للاستمتاع بها بطريقة صحية للقلب.

موزاريلا نصف خالية من الدسم

جبن الموزاريلا يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، حيث يحتوي على 3 جرامات فقط، والأفضل من ذلك كله أن جبن الموزاريلا يحتوي فقط على 18 مليجرامًا من الكوليسترول، وهو مستوى منخفض بشكل خاص مقارنة بالعديد من أنواع الجبن الأخرى.

الجبن القريش

يمكن أن يكون الجبن القريش خيارًا رائعًا لصحة القلب والأوعية الدموية لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين ومنخفض الدهون.

جبنة الفيتا

جبن الفيتا يحتوي على 25 مليجرامًا فقط من الكوليسترول وأقل في الدهون المشبعة (3.5 جرام) مقارنة بمعظم أنواع الجبن، بالإضافة إلى ذلك، فأن مذاق الفيتا الغني يعني أن القليل منه يكفي كثيرًا؛ يمكنك استخدام كمية أقل منه بشكل عام في أطباقك، ولكن لا يزال بإمكانك الاستمتاع بنكهة رائعة.

جبن الريكوتا منزوع الدسم

هناك نوع آخر من الجبن وهو جبن الريكوتا لأنه يوفر 19 مليجرامًا من الكوليسترول لكل ربع كوب و3 جرامات من الدهون المشبعة، مما يجعله أقل من أنواع الجبن الأخرى

