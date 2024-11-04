شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة بريانكا شوبرا.. إزاى تستخدمى الثلج بطريقة صحيحة للعناية ببشرتك والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت بريانكا شوبرا النجمة الهندية، أن سر الحفاظ على بشرتها صافية وصحية على الرغم من متطلبات مهنتها كممثلة للماكياج، أنها تهتم كثيرًا بطرق إزالة الماكياج جيدًا من على سطح البشرة وتنظيفها تنظيفًا عميقًا، فضلاً عن استخدامها للثلج بانتظام، ما يعزز من نضارة البشرة وصحتها الجلدية.

ولكن، هل يمكن الاستفادة من الثلج للوجه والبشرة؟ أم أن هناك محاذير لاستخدامه؟

ووفقًا لتقرير نشر في موقع beautyhub فإن الثلج له الكثير من الفوائد، وأيضًا إذا تم استخدامه بشكل غير جيد يصبح ضارًا على البشرة والجلد، ووفقًا للتقرير فإن من أبرز فوائده للبشرة:

أنه يساعد على غلق مسام البشرة مما يجعلها أكثر نضارة وحماية من التلوث والندبات والحبوب والبثور

يساعد على التخلص من مظاهر الإجهاد على البشرة، ويجعل الوجه أكثر نضارة، لأنه يقلل استرخاء العيون المجهدة والعضلات المتوترة

يقلل فرص ظهور البثور والحبوب

يساعد على التخلص من حب الشباب الكيسى

يقلل أورام الجلد ويقلل من احمراره ومن تورماته

ولكن أضرار وضع الثلج لمدة طويلة على البشرة يسبب مجموعة من المضار منها:

تهيج شديد لسطح الجلد

تلف تام لحاجز الجلد الخارجي

الإصابة بالحروق الجلدية لدي الكثير من الحالانت

يزيد من التهابات البشرة عند وضعه على البشرة لفترات طويلة

يزيد من الحبوب والنتوءات إذا تم وضعه على البشرة بشكل مباشر لفترات طويلة

ومن هنا نصح التقرير بضرورة تمرير قطعة الثلج سريعا على البشرة، ولكن لفها بمنشفة طبية نظيففة قب ذلك، والبعد تماما عن تركيزها ومكوثها على البشرة ولو لثوانى، وذلك للوقاية من جفاف الجلد والتهابه واحتراقه الناتج عن وضع الثلج بشكل مباشر على الجلد ولوقت طويل، ومن الأفضل تجميد الصبار والخيار والقهوة لنستخدمها في هيئة مكعبات ثلج طبيعية على البشرة لتعزيز صحة الجلد.