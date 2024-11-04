شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من السعال ونزلات البرد؟.. حلول طبيعية للعلاج من الفلفل الأسود والان مع تفاصيل الخبر

يتمتع الفلفل الأسود بفوائد صحية عديدة، وهو فعال للغاية بسبب خصائصه المضادة للميكروبات والفيروسات، حيث يمكن أن يكون سبب السعال الجاف ونزلات البرد هو الإنفلونزا ونزلات البرد الشائعة والربو والتعرض لدخان السجائر والعديد من الأسباب الأخرى، في هذا التقرير نتعرف على طرق علاج نزلات البرد والسعال بمكونات طبيعية مثل: الفلفل الأسود، بحسب موقع تايمز ناو.

على الرغم من أن نزلات البرد الخفيفة غير ضارة نسبيًا، إلا أنها قد تكون مرهقة بالنسبة لك للقيام بمهامك اليومية.

بصرف النظر عن تغير الموسم، هناك عوامل أخرى يمكن أن تسبب السعال ونزلات البرد.

السعال هو فعل منعكس شائع ويمكن أن يحدث أيضًا عندما يدخل جسم غريب إلى مجرى الهواء لديك.

تعد الحساسية الموسمية والبيئية من بين الأسباب الأكثر شيوعًا لنزلات البرد والسعال والتي تؤدي أيضًا إلى الصداع.

وفقًا للأطباء، يعد الفلفل الأسود من بين العديد من الطرق الطبيعية للتخلص من هذه الأمراض.

كيف يكون الفلفل الأسود فعالاً؟

الفلفل الأسود مليء بخصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات- والتي تبقي العدوى تحت السيطرة وتوفر أيضًا راحة من الانزعاج.

الفلفل الأسود مليء بفيتامين سي - مضاد للأكسدة الطبيعي يعزز مناعتك ويعمل كمضاد حيوي ممتاز.

يوصي الخبراء باستخدام الفلفل الأسود كتوابل كاملة، وسحق الذرة، واستخدامها مع العسل أو الماء الدافئ للحصول على أقصى فائدة وسريعة.

تساعد هذه التوابل أيضًا في تخفيف احتقان الصدر وإزالة انسداد الأنف، الفلفل الأسود المخلوط بالعسل منشط موثوق به، حيث يعمل العسل كمثبط طبيعي للسعال.

خليط الأعشاب والتوابل مع الفلفل الأسود هو علاج منزلي فعال لإزالة الاحتقان. لتحضيره، يجب أن تأخذ وعاءً به كوب من الماء وتضيف:

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم

يُغلى ويضاف إليه ملعقة صغيرة من العسل

يُشرب هذا الخليط فاترًا

طرق أخرى لعلاج البرد والسعال

- اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل لمنع انتشار فيروسات البرد.

- تجنب لمس وجهك أو عينيك أو أنفك

- قم بتطهير يديك باستخدام جل اليدين الذي يحتوي على الكحول بعد لمس الأسطح الملوثة في مكان العمل مثل مقابض الأبواب والفئران ومقابض الكراسي وما إلى ذلك.

- حافظ على مسافة 2 متر من الأشخاص الذين يعانون من البرد والسعال

- ارتدِ كمامة كلما خرجت من المنزل أو كلما كنت على اتصال بأشخاص لا تعيش معهم

- زد من تناولك للمياه وتناول الشاي الساخن والسوائل

- قم باستنشاق البخار عن طريق إضافة 1-2 قطرة من زيت الأوكالبتوس في وعاء من الماء الساخن كرر ذلك 2-3 مرات في اليوم للتخلص من احتقان الأنف

- عزز جهاز المناعة لديك من خلال تناول نظام غذائي متوازن غني بفيتامين سي

- مارس بعض أشكال التمارين الرياضية للحفاظ على نشاطك