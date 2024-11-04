شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة هند عبد الحليم الصحية.. شروط استخدام حقن التخسيس وفئات ممنوعة والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت مؤخرا الفنانة هند عبد الحليم لوعكة صحية أدت لمكوثها في المستشفى، وكانت قد أعلنت أنها اصيبت بمشكلة في المعدة حادة نتيجة حصولها على حقن للتخسيس لمدة شهر، وعن أضرار حقن التخسيس ومحاذير الحصول عليها، وكيفية الإستفادة منها بطريقة سليمة، علقت الدكتورة داليا بهجت استشارى التغذية والسمنة والنحافة جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، مؤكدة على أن "العشوائية" في الحصول على حقن التخسيس دون الإستشارة والمتابعة اللصيقة مع طبيب متخصص، وكذلك الاستعانة بنوعيات مجهولة المصدر من هذه الحقن، أو مخلقة معمليا من مكونات غير معروفة، هي التي تفرز مشكلات صحية كبيرة بمن يحصل عليها.

الاستخدامات الطبية لحقن التخسيس..وكذا أضرارها

وتابعت مؤكدة على أن حقن التخسيس لها استخدامات طبية هائلة ومفيدة، ما دام المريض يحصل عليها لغرضها الطبي وباستشارة مختص، سواء لحالات السكرى من النوع الثانى، أو حالات التخلص من الدهون الآمن، ولكن الاستخدام العشوائى لها رغبة في خسارة الوزن بأسرع وقت ممكن، يخلف الكثير من الأضرار الصحية والتي من بينها :

التهاب واضطراب حاد بالبنكرياس لدى الكثيرين

اضطرابات حادة بالجهاز الهضمى

إسهال حاد أو على النقيض إمساك مزمن

صداع وألم رأس حاد

غثيان وقىء

فئات ممنوعة من حقن التخسيس

وأكدت على أن هناك مرضى ممنوعين من هذه الحصول على هذه الحقن منها:

مرضى الغدة الدرقية

مرضى البنكرياس

المرضى ببعض الأورام والسرطانات

والتاريخ المرضى العائلى بأمراض مزمنة أو وراثية وفقا لرؤية المختص

الطريقة الصحيحة للحصول على حقن التخسيس

وتابعت استشارى التغذية حديثها، مؤكدة على أن الراغب في الحصول على هذه الحقن، لابد وأن يتبع الطرق السليمة الطبية الصحيحة، للحفاظ على صحته وبلوغ أهدافه والتخلص من الوزن الزائد بطريقة صحية من خلال:

إجراء التحاليل الطبية الكاملة للجسم والهرمونات والحالة الصحية

الكشف الطبي من خلال طبيب متخصص يقرر مدى إمكانية الحصول على الحقن

الطبيب وحده يقرر الجرعات وطبيعة الحصول على الحقن وفقا لكل حالة

الحصول على الأنواع الموثوقة التي يقرها الطبيب المختص وحاصلة على الموافقة من الـfda