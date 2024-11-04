شكرا لقرائتكم خبر عن مع برودة الطقس.. 5 فيروسات تسبب نزلات البرد وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

هناك أكثر من 200 نوع من أمراض الجهاز التنفسى ونزلات البرد ولكن ستة أنواع رئيسية هي الأكثر شيوعًا والمسئولة عن معظم الحالات في جميع أنحاء العالم، ووفقًا للأطباء، فإن فيروس الراينو هو الفيروس الأكثر شيوعًا إلى جانب فيروس كورونا والفيروسات المعوية والفيروسات نظيرة الإنفلونزا والفيروس الغدي، كل هذه الفيروسات تسبب أعراضًا مماثلة - بما في ذلك سيلان الأنف واحتقان الأنف والسعال أو التهاب الحلق، بحسب موقع "تايمز ناو".

على الرغم من أن نزلات البرد تستمر لمدة أسبوع واحد فقط، إلا أنها قد تطول عند الأطفال الصغار أو كبار السن أو أولئك الذين يعانون من ضعف مستويات المناعة.

مع تحول الطقس، قد يعاني معظم الأشخاص من حولك من السعال ونزلات البرد - عدوى الجهاز التنفسي العلوي التي تؤثر على الأنف والحلق والرئتين. وفقًا للأطباء، تشمل الأعراض الشائعة سيلان الأنف أو احتقانه والتهاب الحلق والعطس والسعال والصداع الخفيف والحمى المنخفضة الدرجة.

وأكد الخبراء أن هناك أكثر من 200 فيروس تسبب نزلات البرد، ولكن أكثرها شيوعًا تشمل:

- فيروس الراينوفيروس

ذكرت الدراسات أن حالات فيروس الراينوفيروس تمثل ما يصل إلى 50 % من حالات نزلات البرد في جميع أنحاء العالم.

وبينما تنتشر على مدار العام، تكون فيروسات الراينو أكثر نشاطًا في أوائل الخريف والربيع وتنتشر في الأماكن المزدحمة مثل المدارس والمكاتب.

عادةً ما تكون أعراض فيروس الراينو خفيفة وتختفي في غضون أسبوع أو بحد أقصى 10 أيام. يسبب الفيروس مشاكل مثل التهابات الأذن أو التهابات الجيوب الأنفية أو مشاكل التنفس - وخاصةً لمن يعانون من الربو أو الحساسية.

فيروس كورونا

من فيروسات الجهاز التنفسى الشائعة، وعادة ما يبلغ ذروتها في فصل الشتاء.

مثل فيروسات البرد الأخرى، فإن فيروس كورونا خفيف أيضًا ولا يستمر سوى أسبوع واحد تقريبًا - على الرغم من أنه يسبب مشاكل أكثر خطورة، مثل الالتهاب الرئوي لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

الفيروس المعوي

الفيروسات المعوية هي مجموعة تضم أكثر من 300 فيروس تشمل فيروسات الأنف - مما يسبب مجموعة واسعة من الأمراض.

في حين أن الفيروس الأنفي هو أكثر الفيروسات المسببة لنزلات البرد شيوعًا - فإن الفيروسات المعوية الأخرى مثل الفيروس المعوي D68 (EV-D68) والفيروس الكوكساكي تؤدي أيضًا إلى مشاكل في الجهاز التنفسي.

تشمل بعض أمراض الفيروسات المعوية غير التنفسية التي تسبب أعراضًا تشبه أعراض البرد التهاب السحايا ومرض اليد والقدم والفم.

فيروس نظير الإنفلونزا البشري (HPIV)

فيروس نظير الإنفلونزا البشري أو HPIV، الذي يسبب التهاب الحلق والحمى واحتقان الأنف وألم الصدر - يؤدي إلى التهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهابات الجهاز التنفسي السفلي التي تؤثر بشدة على مجاري الهواء والرئتين - وخاصة عند الأطفال دون سن 5 سنوات.

يقول الأطباء أن هناك أربعة أنواع من نظير الإنفلونزا - النوعان 1 و2 - الأكثر شيوعًا في الخريف، بينما يحدث النوع 3 سنويًا ويبلغ ذروته في الربيع وأوائل الصيف.

يسبب النوعان 1 و3 أمراضًا أكثر خطورة مثل التهاب القصيبات أو الالتهاب الرئوي.

الفيروس الغدي

يسبب الفيروس الغدي أعراض البرد التي تستمر لفترة أطول من نزلات البرد الناجمة عن فيروس الأنف - في كثير من الأحيان تستمر لأسابيع أو حتى أشهر هذا الفيروس أكثر شيوعًا في أوائل الربيع والشتاء، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث على مدار العام.

تنتشر نزلات البرد الناجمة عن الفيروس الغدي بسهولة في دور الحضانة والمستشفيات والمدارس.

كيف تعرف نوع الفيروس الذي تعاني منه؟

وفقًا للخبراء، على الرغم من أن معرفة نوع الفيروس المسبب لنزلات البرد قد يكون أمرًا صعبًا، إلا أن الأنماط توفر أدلة.

في حين يشير السعال النباحي إلى الإصابة بالخناق الناتج عن نظير الإنفلونزا، فإن نزلات البرد مع التهاب الملتحمة هي في الغالب سبب الفيروس الغدي - والذي يمكن أن يستمر لفترة أطول من نزلات البرد الأخرى.

قد يجري الطبيب اختبارات للكشف عن نوع الفيروس، لكن هذه الاختبارات ليست ضرورية عادةً إلا في حالة ظهور مرض شديد أو مضاعفات.

طرق الوقاية من نزلات البرد

على الرغم من أنه لا يمكنك منع الإصابة بنزلات البرد تمامًا، إلا أن هناك طرقًا ووسائل لتقليل الأعراض:

• تجنب الاتصال الوثيق بالآخرين عند المرض

• تجنب لمس عينيك أو وجهك أو أنفك أو فمك بأيدٍ غير مغسولة

• تنظيف وتطهير الأسطح التي تلمسها كثيرًا

• تناول المكملات الغذائية مثل فيتامين سي أو فيتامين د أو الزنك

• تغطية السعال والعطس بمنديل

• تجنب الأماكن المزدحمة أثناء تفشي المرض

• ابتعد عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد

• ابق في المنزل عند المرض

• اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون