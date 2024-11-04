“سعود الطبية” تُجري أولى عمليات التردد الحراري لتسكين آلام الركبة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أجرت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عملية تردد حراري لمريضين في العقد الثامن من العمر، كانا يعانيان من آلام شديدة في مفصل الركبة.

وأوضحت المدينة أن الحالتين لم تتمكنا من إجراء عملية استبدال المفاصل بسبب مشاكل صحية أخرى، حيث جرى استهداف الأعصاب الحسية لمفصل الركبة باستخدام تقنية التردد الحراري، التي تُعـد خيارًا مناسبًا للمرضى الذين لا يستطيعون إجراء عملية استبدال المفصل، وتكللت العمليتان بالنجاح، وخرج المريضان في نفس اليوم بعد الاطمئنان على حالتيهما.

ونوهت المدينة بأن تقنية التردد الحراري تستهدف الأعصاب الحسية للمفاصل، حيث يتم توجيه حرارة في طرف الإبرة تؤدي إلى وقف الأعصاب الحسية عن إرسال إشارات الألم إلى الدماغ، ومن ثم تخفيف ألم المريض، كما أن لهذه التقنية استعمالات أخرى، مثل تسكين آلام الظهر المزمنة وآلام الرقبة وغيرها.

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