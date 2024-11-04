شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مجلس الصحة الخليجي يصدر دليلًا توعويًا بعنوان دليل الصحة البيئية -راجع لك والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصدر مجلس الصحة الخليجي دليلًا توعويًا بعنوان ” دليل الصحة البيئية -راجع لك “، يهدف إلى تعزيز الوعي بالممارسات البيئية الصحيحة، وأثرها المباشر في الصحة الجسدية والنفسية للمجتمع.

ويركز الدليل على عدة جوانب مهمة، تشمل جودة الهواء الداخلي، واستهلاك المياه، وسوء استخدام المنظفات الكيميائية، وأهمية التشجير في تحسين الصحة العامة، ويتضمن الدليل نصائح عملية لتحسين جودة الهواء في المنازل مثل الاهتمام بالنظافة والتهوية اليومية، واستخدام أجهزة تنقية الهواء، وتشجيع زراعة النباتات الداخلية التي تعزز نوعية الهواء في غرفتك وتقلل مستويات التوتر والقلق.

ويشير الدليل إلى مخاطر الإفراط في استخدام البخور والمعطرات داخل الأماكن المغلقة، مؤكدًا أهمية التهوية وتقليل فترة التبخر واستخدام البدائل الطبيعية، فيما يعرض الدليل 4 خطوات لتقليل استهلاك المياه, منها إصلاح التسريبات بسرعة واستخدام أجهزة توفير المياه، وتقليل وقت الاستحمام، وإغلاق صنبور المياه عند تفريش الأسنان، حيث تشير الدراسات إلى أن متوسط استهلاك الفرد من المياه في الخليج يقارب 560 لترًا يوميًا، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي لا يتجاوز 180 لترًا.

ويبرز الدليل أهمية التشجير، موضحًا أثر الأشجار في تحسين جودة الهواء وتقليل الضغوط النفسية والحرارة، وحماية التربة ما يسهم في رفع جودة الحياة النفسية، حيث أثبتت الدراسات أن قضاء 20 – 30 دقيقة في الطبيعة، ثلاث مرات في الأسبوع، يمكن أن يخفض مستويات الكورتيزول بنسبة كبيرة حيث يمكن أن يكون له تأثير مماثل في تخفيف هرمونات التوتر، كما هو الحال عند ممارسة الأنشطة البدنية مثل المشي أو اليوغا.

كما يتضمن الدليل على بعض النصائح في كيفية استخدام المنظفات الكيميائية، إذ تستخدم المنظفات الكيميائية على نطاق واسع، ولكن من المهم أن نكون على دراية بتأثيراتها المحتملة على الصحة والبيئة، حيث تحتوي العديد من المنظفات على مواد كيميائية قد تكون ضارة على سبيل المثال الفوسفات يمكن أن تؤدي إلى تلوث المياه والكلور الذي قد يسبب تهيجًا في الجهاز التنفسي، لذلك علينا تجنب خلط المنظفات المختلفة فقد يؤدي ذلك إلى تفاعلات كيميائية خطيرة، وضرورة استخدام وسائل الحماية المختلفة، على سبيل المثال ارتداء القفازات، واستخدام كمامة عند استخدام المنظفات القوية.

كما يتطرق الدليل إلى التأثيرات الصحية للاستخدام المفرط للمنظفات، حيث إن التعرض المباشر يمكن أن يسبب تهيجًا في الجلد والعينين، وأن استنشاقها قد يؤدي إلى مشاكل في التنفس، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الربو.

وأكد مجلس الصحة الخليجي أن الهدف من هذا الدليل هو تعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية لدى الأفراد، ورفع الوعي بأهمية اتخاذ قرارات صديقة للبيئة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة الحياة للأفراد.

ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال منصة دليك الصحي على الرابط التالي:

https://www.ghc.sa/wp-content/uploads/sites/2/2024/10/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D9%83.pdf.

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