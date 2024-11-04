نصائح لاختيار الكتب المناسبة لعمر الطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:53 صباحاً - ليست كل الكتب تناسب الأطفال، فقد تكون أكبر من إدراكهم، وبالتالي لا تسبب لهم المتعة والفائدة المرجوة وأحياناً لا تناسب ميولهم، أو الغاية التي تنشدها الأمهات، من وراء قراءة القصص، فيما يلي بعض النصائح الأساسية التي ستساعدك على تقييم ما إذا كان الكتاب مناسباً للفئة العمرية للقارئ الصغير، كما يضعها لك الخبراء التربيون.

كيف تختارين كتباً للأطفال الرضع والأطفال الصغار؟

كيف تختارين كتباً للأطفال الرضع والأطفال الصغار؟



قبل وقت طويل من بدء الأطفال في التحدث، يقومون بجمع الكلمات. تساعد قراءة القصص وغناء التهويدات وترديد أغاني الأطفال للأطفال على بناء أساس غني للغة. كما تساعد الرسوم التوضيحية في الكتب الأطفال على التعرف إلى الأشياء البسيطة في عالمهم، كما أن الحميمية والدفء الناتجين عن القراءة المشتركة يشكلان متعة لكل من الطفل والوالد. إليك ما يجب البحث عنه في الكتب المخصصة للأطفال الرضع والأطفال الصغار:

كتب تحتوي على تكرار الأصوات والكلمات.

كتب توصل رسالتها بلغة بسيطة.

كتب توضح الأشياء والميزات الأساسية في حياة طفلك.

كتب مصممة للأيدي الصغيرة.

كتب أغاني الأطفال، والأناشيد، والأغاني.

كتب قوية تتحمل المضغ، أو السحق، أو التغطية بالموز المهروس.

كتب تحتوي على رسوم توضيحية بسيطة وغير مزدحمة لأشكال مألوفة.

الكتب التي تستخدم "الحيل" المادية مثل فتحات الأصابع، وفتح الأبواب، وفتحات التجسس لتشجيع التفاعل والمشاركة.

كتب بدون كلمات تحفز الأطفال الصغار بصرياً وعقلياً. تشجع الكتب المرئية القراء الصغار على إنشاء قصصهم الخاصة.

كتب بأشكال مختلفة مثل الكتب الورقية، والكتب القماشية، والكتب الصغيرة السميكة، وكتب "الحمام" البلاستيكية.

كيف تجمعين الكتب وحب الأطفال لها؟

قومي بزيارة مكتبتك العامة المحلية بانتظام. سوف يتعلم طفلك قريباً أن الكتب جزء مهم وممتع من الحياة.

شجعي أفراد عائلتك وأصدقاءك على شراء الكتب كهدايا لطفلك الرضيع، وطفلك الصغير، وجميع أطفالك.

شاركي طفلك أو طفلك الصغير الكتب في وقت من اليوم يكون فيه في أوج يقظته وفضوله. اتركيه يستكشف الكتب بطريقته الخاصة - الإمساك بها، والتربيت عليها، ولمسها، ومضغها بفمه ربما.

يحب الأطفال الأغاني والتكرار وإيقاعات أغاني الأطفال. اجعليها جزءاً من حياتك اليومية. أثناء ارتداء الطفل لملابسه، قولي "واحد، اثنان، اربط حذائي"؛ وفي المطبخ، قولي "اخلط وحرك وامسح المقلاة"؛ أو عندما تذهبين للمشي، غني "جلست دمبتي على الكرسي، سقطت دمبتي سقوطاً مؤلماً".

احتفظي بالكتب في أماكن مختلفة في جميع أنحاء المنزل - وليس فقط مقتصرة على أرفف الكتب.

هل تعلمت كيفية اختيار الكتب والقصص المناسبة لطفلك؟

كيف تختارين كتباً للأطفال من عمر 2 إلى 6 سنوات

كيف تختارين كتباً للأطفال من عمر 2 إلى 6 سنوات



في السنوات ما بين سن 2 و6 سنوات، يكون الأطفال مستعدين للقصص. فهم قادرون على متابعة سرد بسيط مع شخصيات وصراع وحل. حيث يطور الأطفال بسرعة مهارات اللغة عند الأطفال خلال هذه السنوات ويكتسبون الثقة في العالم من حولهم. إنه الوقت الذي يزدهر فيه الخيال والفضول، وبالتالي هو الوقت المثالي لقراءة كتب الصور والقصص بصوت عالٍ. عند اختيار الكتب لهذا العمر، ابحثي عن نصوص أكثر تعقيداً قليلاً مع إيقاع جيد وتكرار الكلمات. من المهم أيضاً إلقاء نظرة على الرسوم التوضيحية في كتب الصور لأنها تلعب دوراً مركزياً في سرد القصص. إليك ما يجب البحث عنه في الكتب للأطفال.

اختاري كتباً تعكس العالم اليومي المألوف للأطفال، مثل اللعب مع الأصدقاء، وزيارة العائلة، والذهاب إلى النوم.

كتباً تشجع الأطفال على اللعب بالكلمات والعبارات.

كتباً يمكنك أنت وطفلك الاستمتاع بها.

كتباً تحتوي على نصوص بسيطة ومتكررة تشجع الأطفال على القراءة بصوت عالٍ.

اختاري أيضاً كتباً تتناول مواقف غير عادية وأخرى عادية.

كتباً تساعد على توسيع مدى انتباه الطفل وبناء المفردات لديه.

كتباً تؤكد وتوسع رؤية الطفل للعالم.

كتب الشعر.

قراءة كتب مرتبطة بالموضوع لتعزيز تجارب الطفل وأحداثه.

كتب كبيرة الحجم للقراءة لمجموعات من الأطفال.

في هذه المرحلة، قد يكون اختيار الكتب للأطفال ممتعاً بقدر قراءتها. إذا وجدت طفلك يعود إلى كتابه المفضل القديم مراراً وتكراراً في المكتبة، فقد حان الوقت لرحلة إلى متجر الكتب المحلي لجعل هذا الكتاب المميز جزءاً من مكتبة طفلك.

تذكري: إنك لا تعلِّمين طفلك القراءة فحسب، بل إنك تغذين أيضاً حب الكتب والقراءة. ينظر طفلك إلى الصور، ويستمع إلى صوتك، ويستمتع باهتمامك وقربك. إن التجربة الإيجابية مع الكتب في هذه السنوات التكوينية من شأنها أن تمهد الطريق لمهارات قراءة قوية في المستقبل.

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كيف تجمعين الكتب وحب الأطفال من سن 2 إلى 6 سنوات لها؟

اجعلي الزيارات المنتظمة للمكتبة جزءاً من روتينك اليومي. احصلي على بطاقات مكتبة لأطفالك ودعيهم يستطلعون كتبهم بأنفسهم. يمكنك مساعدة أطفالك في اختيار الكتب، ولكن من المهم احترام اختياراتهم.

اقرئي كتاباً مصوراً، ثم اطلبي من أطفالك تصميم غلاف خاص بهم للكتاب.

اجمعي بين كتابك المفضل ونشاط ما. بعد قراءة كتاب My New Shirt لكاري فاجان ورسوم دوشان بيتريتشيك.

اذهبي للتسوق لشراء ملابس جديدة.

قومي بزيارة الحديقة وابحثي عن الحيوانات التي يجدها أطفالك في كتاب In My Backyard لمارجريت رورس ورسوم رون برودا، حيث يمكنك في هذا العمر، تعريف أطفالك بالمؤلفين والرسامين دون مغادرة منزلك.

تذكري: بعد قراءة كتاب مع أطفالك، يمكنك الاستماع إلى نسخة الكتاب المسموعة أو غالباً العثور على قراءة عبر الإنترنت للكتاب. على سبيل المثال، قومي بزيارة YouTube، لمشاهدة مقاطع فيديو لقصص الأطفال وقراءات جماعية لكتب أطفال كندية عالية الجودة.

كيف تختارين كتباً للأطفال من سن 5 إلى 8 سنوات؟

كيف تختارين كتباً للأطفال من سن 5 إلى 8 سنوات؟

في حين أن هناك آليات معينة لعملية تعليم القراءة للطفل، فإن اللحظة التي تتحول فيها الحروف الفردية إلى كلمات ذات معنى هي بمثابة سحر خالص. فجأة، يحمل الطفل المفتاح الذي يفتح عالماً كاملاً من المغامرات. إن اختيار الكتب المناسبة للقارئ المبتدئ سيساعد في تعزيز هذه الإثارة والشعور بالإنجاز. إليك ما يجب البحث عنه في الكتب للأطفال من سن 5 إلى 8 سنوات:

التكرار في اللغة للمساعدة في تعزيز مهارات القراءة.

كتب وقصص تناسب اهتمامات وشخصية القارئ الشاب الفريدة.

اللغة المناسبة لقدرة القارئ على القراءة.

لغة قادرة على تحدي القارئ وتوسيع آفاقه.

اختاري مجموعة واسعة من الكتب ومواد القراءة، بما في ذلك القصص الخيالية والواقعية والمجلات والكتب الفصلية والروايات المصورة والقصص المصورة للأطفال والحكايات الشعبية والخرافية وكتب النكات والألغاز.

قصص بسيطة ذات حبكات قوية. إذا كانت القصة معقدة للغاية، فسوف تبطئ القارئ المبتدئ وتسبب له الإحباط.

مادة يتم تقديمها ببساطة ووضوح، مع نص مختصر وموجز.

قصص الخيال المشوقة للأطفال مع توضيح كافٍ لتسهيل وصول القارئ إلى صفحات كاملة من النص.

الكتب التي استمتع بها القارئ بالفعل. قراءة القصص المألوفة والبسيطة تساعد على تقوية مهارات القراءة.

في هذه المرحلة، يبدأ دور الراشد في التحول من اختيار الكتب للطفل إلى توجيه الطفل إلى الكتب المناسبة. دعي اهتمامات الطفل تقود الطريق.

تذكري: القراءة قد تكون ممتعة، لكنها أيضاً عمل شاق. إن قراءة الروايات فصلاً تلو الآخر سيساعد في بناء مفردات طفلك وفهمه دون إحباط أو تعب. من المهم أيضاً أن تتذكري أن الأطفال يتعلمون القراءة في أعمار مختلفة، لذا كوني صبورة، وقدمي التشجيع، ودعي طفلك يجد طريقه الخاص.

كيف تجمعين الكتب وحب الأطفال بين 5 إلى 8 سنوات لها؟

اتبعي خطوات لتعليم الطفل القراءة أي انشئي مساحة هادئة للقراءة، حيث يمكن للطفل الاستمتاع بفترة طويلة من القراءة دون انقطاع.

شجعي الأطفال على رسم صورهم الخاصة لقصصهم المفضلة. يمكن للأطفال رسم صور باستخدام الباستيل الطباشيري، تماماً كما تفعل الرسامة جورجيا جراهام في كتاب واندا والضفادع، من تأليف باربرا أزور.

خططي لأنشطة تتعلق بالكتاب الحالي الذي يقرأه طفلك. اذهبي إلى متحف بعد قراءة أو إلى حقل مفتوح في الليل لمشاهدة النجوم بعد قراءة، أو قومي برحلة إلى متجر الحلوى بعد قراءة القصة التي تدور أحداثها حول هذه الأفكار.

دعي الأطفال يشاركون قصصهم المخيفة بعد قراءة كتاب Don't Open The Door! من تأليف فيرونيكا مارتينوفا تشارلز، ورسوم ديفيد باركينز. أو عرفي الأطفال إلى كيفية عمل جسم الإنسان من خلال قراءة كتاب The Amazing Human Body من تأليف شار ليفين وليزلي جونستون، ورسوم ستيف هاربستر.

شجعي مدرستك أو مكتبتك أو مركز المجتمع المحلي على استضافة مؤلف أو رسام أو راوي قصص خلال أسبوع كتّاب الأطفال. سيحب القراء الصغار مقابلة المبدعين وراء كتبهم المفضلة، ويمكن لهذه الأحداث أن تلهم إبداع الطفل.

كيف تختارين كتباً للأطفال من سن 7 إلى 10 سنوات؟

كيف تختارين كتباُ للأطفال من سن 7 إلى 10 سنوات؟

مع نمو مهارات القراءة لدى الأطفال، ينغمسون في عالم الكتب بثقة جديدة. يمكنهم الآن التعامل مع الكتب ذات القصص الأكثر تعقيداً، وفهم السرد من وجهات نظر متعددة، والتعاطف مع الشخصيات. مع التشجيع والتوجيه، سينمو القارئ المتوسط إلى كتب أكثر تعقيداً. يمكن للقصص الأكثر تعقيداً أن توفر قاعدة صلبة لاستكشاف العالم من حولهم. إليك ما يجب البحث عنه في الكتب للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات:

امزجي من القصص الخيالية والواقعية. يستكشف القراء المتوسطون كل شيء ويتذوقونه ويختبرونه، لذا حاولي ألا تضعي حدوداً لما يقرأونه.

اختاري كتباً تحتوي على فصول قصيرة مقسمة إلى أجزاء، ورسوم توضيحية، وتنسيق سهل الفهم.

اختاري الكتب التي تشكل جزءاً من سلسلة. غالباً ما يحب القراء متابعة نفس المجموعة من الشخصيات عبر العديد من الكتب والمغامرات.

اختاري القصص المعقدة ذات فصول أطول، والتي تتطلب المزيد من القارئ.

انتقي القصص مرتبطة حسب الموضوع أو النوع.

اختاري كتباً لفئة عمرية أكبر قليلاً، والتي توفر للقارئ شيئاً "ينمو فيه".

ركزي على كتب الرياضة والتفاهات، وكتب الرعب، وكتب النكات للأطفال، والتي يمكن أن تقدم تغييراً لطيفاً من النظام الغذائي الصارم للخيال.

مع تقدم الأطفال في السن، تصبح أيامهم مليئة بالأنشطة. ومع ذلك، من المهم الاستمرار في تخصيص وقت للقراءة مع العائلة.

كيف تجمعين الكتب وحب الأطفال بين 7 إلى 10 سنوات لها؟

شجعي القراء الصغار على الاحتفاظ بمذكرات أو مجلة، مثل كتاب " ليس هناك سنت واحد لتدخره".

تعرفي إلى المزيد حول المؤلفين والرسامين الكنديين المفضلين لأطفالك. ستجدين حقائق مثيرة للاهتمام ونصائح رائعة للمبدعين الشباب على مواقع المؤلفين والرسامين.

دعي طفلك الصغير يتعلم المزيد عن العالم من حوله (وخارجه) من خلال كتاب البيئة مثلاً أو الجغرافيا أو الفضاء.

اطلبي من أطفالك كتابة قصائد خاصة بهم بعد قراءة الكتب.

هل تدربت على كيفية تنمية القدرات العقلية للطفل؟

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص