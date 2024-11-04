دليل الأمهات: كيفية الاستحمام الصحيح للمواليد الجدد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:53 صباحاً - هل تشعرين بالتوتر بشأن تحميم طفلك حديث الولادة؟ قد يكون تحميم طفل بجسم زلِق أمراً مخيفاً في البداية، ولكن مع القليل من الممارسة، ستبدئين بالشعور بمزيد من الراحة في وقت الاستحمام. فإذا كنتِ تتساءلين عن كيفية تحميم الرضيع؟ إليكِ دليلاً مفصلاً خطوة بخطوة لمساعدتك على إتقان الأساسيات. ابدئي بتعلمها، كما يضعها لك الأطباء والمتخصصون.

كم مرة يحتاج حديثو الولادة إلى الاستحمام؟

كم مرة يحتاج حديثو الولادة إلى الاستحمام؟



ليست هناك حاجة إلى استحمام الطفل حديث الولادة يومياً؛ إذ تكفي ثلاث مرات أسبوعياً إلى أن يصبح الرضيع أكثر قدرة على الحركة، وربما يؤدي الإفراط في تحميم الرضيع إلى جفاف بشرته.

إذا كنتِ سريعة ودقيقة في تبديل الحفاضات والملابس المتسخة من آثار التجشؤ، فأنتِ بالفعل تنظفين الأجزاء التي يلزم العناية بها، مثل الوجه والرقبة ومنطقة الحفاض. ويمكنكِ أيضاً فحص ثنايا جلد الرضيع بين مرات الاستحمام، ويشمل ذلك الفخذين والأربية والإبطين والذقن. واعلمي أن تنظيف هذه الأجزاء بقطعة قماش مبللة، إذا لزم الأمر، يغني عن الاستحمام اليومي.

متى أحمم طفلي صباحاً أم مساءً؟

يرجع هذا إليكِ. تخيري وقتاً لا تكونين فيه مستعجلة أو يمكن أن تقاطعك فيها الأعمال اليومية، تفضل بعض الأمهات الحمام الصباحي حين يكون أطفالهن مستيقظين، ويتمتعون بحيوية، ويفضل البعض الآخر جعل حمام أطفالهن جزءاً من طقس الهدوء قبل موعد نوم الرضيع. إذا حممت طفلك بعد الطعام؛ فاحرصي على الانتظار، حتى تستقر معدة طفلك قليلاً أولاً.

هل يكفي تحميم الرضيع بالإسفنجة؟

ارفعي رأس طفلك إلى الأعلى



توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتحميم الرضيع بالإسفنجة إلى تسقط جدعة الحبل السري، وهو ما قد يستغرق فترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين. لتحميم رضيعك بالإسفنجة، ستحتاجين إلى ما يلي:

مكان دافئ به سطح مستوٍ. ويمكنك استخدام منضدة الحمام أو المطبخ، أو منضدة تغيير ملابس الرضيع، أو سرير ثابت. ولا مانع حتى من استخدام بطانية أو منشفة على الأرض، حيث يمكنك وضع بطانية أو منشفة على الأسطح الصلبة.

بطانية أو منشفة أو وسادة تغيير ملابس بملمس ناعم، افرديها حتى يستلقي عليها رضيعك.

يد غير مشغولة. ضعي دائماً إحدى يديك على رضيعك. واستخدمي حزام الأمان أيضاً إن كان مستلقياً على منضدة تغيير الملابس.

حوض أو وعاء غير عميق لوضع الماء فيه. افتحي الماء الدافئ على الوعاء أو الحوض، وافحصي درجة حرارة المياه بيدكِ؛ حتى تتأكدي من أنها ليست أسخن من اللازم.

المستلزمات الأساسية. أحضري قطعة قماش ومنشفة، ويُفضل أن تكون منشفة بغطاء للرأس، وشامبو أطفال خالياً من العطور، وصابوناً، ومناديل أطفال مبللة، وحفاضاً نظيفاً، وغياراً من الملابس.

اخلعي عن رضيعك ملابسه ولفيه في منشفة. أرقدي رضيعكِ على ظهره في المنطقة المجهزة؛ كي تحافظي على دفء رضيعك، لا تكشفي سوى أجزاء جسمه التي تغسلينها. بللي المنشفة بماء دافئ عادي. ثم اعصريها من الماء الزائد وامسحي بها وجه الرضيع. امسحي كل جفن بدءاً من الزاوية الداخلية باتجاه الزاوية الخارجية.

لتنظيف جسم طفلك، استخدمي منشفة مبللة مغموسة في الماء العادي أو الماء بالصابون. وفي حال استخدام الصابون، تأكدي من أنه من نوع خفيف ومرطب. اهتمّي بصفة خاصة بثنيات أسفل الذراعين وخلف الأذنين وحول الرقبة ومنطقة الحفاض. ونظفي كذلك بين أصابع يدي الطفل الرضيع وقدميه.

احرصي على أن تكوني سريعة، فقد ترغبين في البقاء في حوض الاستحمام والاسترخاء، ولكن من الأفضل لطفلك ألا تزيد مدة استحمامه على خمس دقائق. بعد ذلك، سيبدأ الماء في البرودة ويصبح غير مريح لحديثي الولادة.

احرصي على إبقاء طفلك دافئاً من خلال إبقائه مرتدياً ملابسه أثناء جمع المستلزمات وتجهيز مياه الحوض. لا تخلعي ملابسه حتى يحين وقت الاستحمام.

هل تراعين أضرار كثرة غسل شعر المولود؟

كيفية حمل الطفل أثناء الاستحمام بالتفصيل

ضعي الكريم إذا كانت بشرة طفلك جافة



يصبح الأطفال زلقين عندما يبتلون. وإذا لم يكن طفلك حديث الولادة يحب مهمة تحميم الطفل (وربما لا يحبها)، فقد يثير ضجة ويصبح أكثر عرضة للانزلاق. من المخيف التفكير في هذا، لكن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال تقول إن الأطفال يمكن أن يغرقوا في أقل من بوصة إلى بوصتين من الماء. لذا، فإن الوضع الآمن والتعامل معه أمر ضروري، فاتبعي الآتي:

ادعمي رأس ورقبة الطفل بيدك غير المسيطرة. استخدمي يدك المسيطرة للتنظيف (كما في حالة استخدامك لليد اليمنى، احملي طفلك بيدك اليسرى، واستخدمي يدك اليمنى للإمساك بمنشفة الغسيل).

لا تعتمدي على أحواض الاستحمام المخصصة للأطفال للحفاظ على سلامة طفلك، فبعض هذه الأحواض مزودة بحشوات ووسائد قد تعطي انطباعاً بأن الطفل آمن في هذه الأحواض دون استخدام يديه. ولكن هذه الوسادات لن تمنع انزلاق الطفل، كما أنها قد تشكل خطر الاختناق عند المولود إذا انزلق من مكانه.

لا تتركي طفلك أبداً (أبداً، أبداً) دون مراقبة في الماء أو بالقرب منه. احتفظي بيد واحدة على الأقل عليه في جميع الأوقات.

إذا كان بوسعك، فاستعيني بشخص بالغ لمساعدتك في وقت الاستحمام. فأربع أيدٍ أفضل من اثنتين.

ما أفضل نوع لحوض استحمام الأطفال؟

عندما يكون طفلك مستعداً للاستحمام، يمكنك استعمال حوض استحمام أو مغطس بلاستيكي. ويوصى بأن تحاط حواف الحوض أو المغطس بمنشفة نظيفة. اجمعي الأغراض التي ستستخدمينها؛ مثل إسفنجة الاستحمام وكوب ماء الشطف وشامبو الأطفال عند الحاجة قبل البدء في الاستحمام. سيتيح لك ذلك إبقاء إحدى يديك على الطفل طوال الوقت. ولا تتركيه وحده أبداً في الماء.

اتبعي دليل تحميم الرضيع

ما كمية الماء التي ينبغي وضعها في الحوض؟

الكمية الشائعة الموصى بها هي ارتفاع بوصتين (5 سنتيمترات). احرصي دائماً أثناء الاستحمام على منح طفلك كامل اهتمامك وحمله بأمان. وإذا نسيتِ شيئاً تحتاجين إليه للاستحمام، فاصطحبي طفلكِ معكِ. لكن لا تتركي طفلك وحده في الحوض ولو للحظة.

ماذا عن درجة حرارة المياه؟

الماء الدافئ هو الأفضل. لتجنب الاحتراق بالماء الساخن اضبطي مُنَظِّم حرارة سخان المياه على درجة حرارة أقل من (49 درجة مئوية). وتحققي دائماً من درجة حرارة الماء بيديك قبل تحميم طفلك. وأفضل درجة حرارة للماء هي (38 درجة مئوية). وفي كل الأحوال احرصي على أن تكون الغرفة دافئة على نحو مريح أيضاً. يمكن أن يُصاب الطفل المبتل بالبرد بسهولة.

ما الطريقة المُثلى للإمساك بطفلي حديث الولادة في حوض الاستحمام؟

سيساعد مسك طفلك بإحكام على شعوره بالراحة وعلى أن يظل آمناً في حوض الاستحمام. استعملي ذراعك التي لا تعتمدين عليها لدعم رأس طفلك الرَّضيع ورقبته، واستعملي الذراع الأُخرى للإمساك بجسمه وإدخاله في الماء بقدميه أولاً. استمري في دعم رأس الطفل وظهره حسب الضرورة. يمكنك مد ذراعك خلف الطفل ومسك ذراعه من الجهة الأخرى أثناء الاستحمام.

ما الذي ينبغي غسله أولاً؟

ما الذي ينبغي غسله أولاً؟



يبدأ معظم الآباء والأمهات برأس الطفل ووجهه وينتقلون للأسفل إلى الأجزاء الأكثر اتساخاً في الجسم. ويُبقي هذا الإجراء الأجزاء التي شُطفت بعيدة عن الصابون، وإذا كان طفلكِ حديث الولادة لديه شعر وتظنّين أنه يحتاج إلى الغسيل، فيمكنك فعل ذلك دون قلق. دلّكي برفق فروة رأس طفلك بيدك بنقطة من شامبو الأطفال المعتدل، ثم اشطفي الشامبو بكوب من الماء أو بقطعة قماش مبللة، واحرصي على وضع يدك على جبهة طفلك لإبعاده عن عينيه.

هل يساعد استخدام الكريمات بعد استحمام الرضيع على وقايته من الطفح الجلدي؟

لا يحتاج معظم الأطفال حديثي الولادة إلى وضع كريم (لوشن) بعد الاستحمام. لكن إذا كانت بشرة طفلك شديدة الجفاف، فضعي كمية صغيرة من مستحضر مرطب لبشرة الأطفال خالٍ من العطور على المناطق الجافة. وقد يشعر طفلك بالتحسُّن مع التدليك. أما في حال استمرار جفاف جلد رضيعك، فربما يكون السبب أنكِ تحممينه عدد مرات أكثر مما ينبغي.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.