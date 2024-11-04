شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يحدث لمستويات السكر فى الدم عند المشى بعد تناول الطعام والان مع تفاصيل الخبر

ممارسة المشى تعد من الحيل الجيدة التي تساعد في تنظيم وضبط مستويات السكر في الدم، وخاصة بعد تناول الطعام، وذلك وفقا لموقع indianexpress.

أكد التقرير أن المشي بعد تناول الطعام، لمدة 30 دقيقة على الأقل، لا يرفع مستويات السكر بقدر ما يفعله الجلوس، فيعتبر المشي وسكر الدم أفضل طريقة للحد من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

فيُعرف أن مستوى السكر في الدم علامة على كمية السكر في مجرى الدم، ويمكن أن تتقلب مستويات السكر في الدم بسهولة طوال اليوم، وخاصة بعد الوجبات، فعندما تأكل تميل الكربوهيدرات في طعامك إلى التحلل إلى جلوكوز، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى إفراز الجسم للأنسولين الذي يساعد الجلوكوز على الانتقال بسلاسة من مجرى الدم إلى الخلايا لإنتاج الطاقة أو تخزينها.

كيف يساعد المشي في تنظيم نسبة السكر بالدم؟

عندما يحدث ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم، تصبح عضلاتك نشطة وقد تتطلب طاقة إضافية لأداء وظائفها بشكل فعال، فالقيام بالنشاط البدني بعد تناول الأطعمة، وخاصة الوجبات الثقيلة، يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، ولهذا السبب يوصى دائمًا بأن يذهب الأفراد بالمشي بعد كل وجبة.

كما يجب على الأشخاص المصابين بالسكر أو في مرحلة ما قبل السكري أن يكونوا حذرين ويقظين بشأن خياراتهم الغذائية مع التركيز على النشاط البدني تجنبا لارتفاع نسبته وسيطرته علي الجسم.