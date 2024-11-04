علاج تورم أصابع الحامل في الشتاء بطرق طبيعية فعالة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:19 صباحاً - كثيرة هي التغيرات التي تظهر على جسم الحامل خلال فترة الحمل، وتعد من التغيرات الملفتة التي قد تتعرض لها الحامل هو تورم الأصابع وذلك نتيجة زيادة إنتاج الدم وسوائل الجسم، فعلى الرغم من أنه أمر طبيعي، إلا أن تورم الأصابع خلال فترة الحمل يمكن أن يسبب إحساساً غير مريح للحامل، وقد يكون علامة على الإصابة ببعض مشاكل الحمل، فيما يلي وفقاً لموقع "webmd" أسباب تورم الأصابع أثناء الحمل ونصائح للتغلب عليها ومتى يجب الذهاب إلى الطبيب.

لماذا تنتفخ الأصابع أثناء الحمل؟

يبدأ التورم في الظهور بحلول الشهر الخامس من الحمل - الصورة من موقع AdobeStock

تراكم السوائل الزائدة في عدة أجزاء من الجسم لدى الحامل، مما يسبب تورماً يسمى الوذمة، خلال فترة الحمل، لينتج الجسم حوالي 50٪ أكثر من الدم والسوائل لتلبية احتياجات الجنين.

في عدة أجزاء من الجسم لدى الحامل، مما يسبب تورماً يسمى الوذمة، خلال فترة الحمل، لينتج الجسم حوالي 50٪ أكثر من الدم والسوائل لتلبية احتياجات الجنين. الحجم المتزايد للرحم يضع المزيد من الضغط على الأوعية الدموية ويعوق تدفق الدم، ويبدأ التورم عادة بالحدوث في الشهر الخامس من الحمل ويزداد سوءاً مع تقدم الحمل، خاصة في الثلث الثالث من الحمل لنمو الرحم بشكل أكبر ونتيجة لذلك، فإن:

يضع المزيد من الضغط على الأوعية الدموية ويعوق تدفق الدم، ويبدأ التورم عادة بالحدوث في الشهر الخامس من الحمل ويزداد سوءاً مع تقدم الحمل، خاصة في الثلث الثالث من الحمل لنمو الرحم بشكل أكبر ونتيجة لذلك، فإن: الهرمونات الموجودة في الجسم يمكن أن تجعل عضلات الأوعية الدموية أكثر ليونة ونتيجة لذلك، لا يمكن للدم أن يتدفق مرة أخرى إلى القلب بالشكل الأمثل ليتراكم الدم ومكوناته السائلة على اليدين والقدمين والوجه والأصابع مسبباً التورم.

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كيفية التعامل مع تورم الأصابع أثناء الحمل

يمكن أن تسبب الأصابع المتورمة عدم الراحة، وقد تتداخل مع الأنشطة اليومية للمرأة الحامل، إليك بعض النصائح للتعامل مع تورم الأصابع أثناء الحمل.

التقليل من تناول الملح

يمكن أن يمنع الملح امتصاص الماء، مما يجعل تورم أصابع النساء الحوامل أسوأ، لذلك يجب الانتباه إلى محتوى الصوديوم المذكور على العبوة قبل تناولها فإن الحد الأقصى الموصَى به لتناول الملح هو ملعقة صغيرة يومياً أو حوالي 2300 ملليجرام.

تجنب تناول الكافيين

يمكن أن يؤدي تناول الكافيين إلى إصابة الحامل بأعراض الجفاف وزيادة سماكة الدم ونتيجة لذلك، تحتاج النساء الحوامل إلى تجنب الكافيين لمنع خطر حدوث مضاعفات الحمل؛ مثل الولادة المبكرة والتشوهات الخلقية والإجهاض، ويوجد الكافيين في القهوة والشاي والمشروبات الغازية؛ لذلك يجب التوقف عن تناول هذه المشروبات خلال فترة الحمل.

زيادة تناول البوتاسيوم

يمكن أن يزداد تورم الأصابع إذا كانت الحامل تعاني من نقص تناول البوتاسيوم، ويمكن للحامل الحصول على البوتاسيوم عن طريق تناول الموز والبطيخ والبرتقال والفواكه المجففة والفطر والبطاطس والبطاطا الحلوة والمكسرات ومع ذلك، يجب تجنب تناول هذه الأطعمة بشكل مفرط لتجنب خطر فرط بوتاسيوم الدم.

النوم على الجانب الأيسر

النوم على جانبك الأيسر يقلل الضغط على الوريد الأجوف السفلي - الصورة من موقع Freepik

النوم على جانبك الأيسر سوف يقلل الضغط على الوريد الأجوف السفلي، والذي يعمل على نقل الدم المحتوي على ثاني أكسيد الكربون من الجزء السفلي من الجسم إلى القلب، مما يساعد على تدفق الدم بسلاسة أكبر نحو القلب ويقل السائل المتراكم وتورم الأصابع، أيضاً من خلال الاستلقاء على جانبك الأيسر أثناء الحمل مما يقلل أيضاً من العبء الواقع على معدتك.

البقاء في الهيئة نفسها لفترة طويلة

الجلوس لفترة طويلة أو الوقوف لفترة طويلة يمكن أن يسبب ضغطاً مفرطاً على أجزاء الجسم في الأطراف؛ مثل أصابع اليدين والقدمين خاصة في أواخر الحمل، وزيادة وزن جسمك ونتيجة لهذا الضغط، يصبح تدفق الدم أقل سلاسة مما يمكن أن يسبب تورم أصابع اليدين والقدمين والتشنجات أثناء الحمل؛ لذلك ينصح بالمداومة على الحركة وممارسة الرياضة المناسبة للحامل.

الكمادات دافئة

تعد الكمادات الدافئة مفيدة جداً لعلاج تورم الأصابع خلال فترة الحمل، فيمكن للحرارة أن تحسن الدورة الدموية حول المنطقة المضغوطة، وبهذه الطريقة، يصبح تدفق الدم إلى القلب أكثر سلاسة.

يمكنك استخدام وسادة التدفئة أو منشفة مبللة بالماء الدافئ ووضعها على الإصبع المتورم لمدة 20 دقيقة، ولا يجب تجاوز هذه المدة لتجنب خطر ارتفاع درجة حرارة الجسم.

الحفاظ على رطوبة الجسم

تناول الكثير من الماء يساعد النساء الحوامل على التعامل مع تورم الأصابع خلال فترة الحمل، وذلك لأن الماء قادر على جذب السوائل الزائدة المتراكمة في الجسم، ومن ثم إخراجها مع البول وبالتالي التخلص من السوائل المتراكمة داخل الجسم، يجب أيضاً تجنب تناول الأطعمة الطبيعية المدرة للبول لأن ذلك يحفز إطلاق سوائل الجسم مثل الكرفس والزنجبيل والبقدونس.

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متى يجب الذهاب إلى الطبيب؟

تورم الأصابع أثناء الحمل أمر طبيعي، وعادة تبدأ هذه الحالة في الانخفاض بعد الولادة، ومع ذلك كوني حذرة إذا كنتِ تعانين من الأعراض التالية لتورم الأصابع أثناء الحمل، وإليك أهم الأعراض التي تستدعي زيارة الطبيب على الفور وهي كالتالي:

ظهور التورم فجأة يرافقه الصداع.

ضعف البصر.

القيء.

إذا شعرت بهذه الأعراض؛ فعليك استشارة طبيب أمراض النساء على الفور للحصول على العلاج المناسب.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.