شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت مريض التهاب القولون.. أسباب ونصائح للوقاية من سوء التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القولون العصبى من المشكلات التي يعانى منها الكثيرون، ويعد هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة لمشكلات سوء التغذية، وذلك لأنهم لا يستطيعون تناول الطعام بشكل كاف وسليم، نظرًا للأعراض المرضية المحتملة.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن مرضى القولون تظهر عليهم الكثير من الأعراض المرضية التي تؤكد إصابتهم بسوء التغذية أو مشكلة في التغذية والاستكفاء لديهم، فعندما يعانى مريض القولون من آلام المعدة، وآلام تقلصية، فضلاً عن الإسهال الشديد مع اضطرابات في الأمعاء شديدة، أو على النقيض الإصابة بالإمساك الشديد، هذه الأعراض المرضية هي السبب في رفع فرص إصابة مرضى القولون بسوء التغذية وتأثير ذلك السلبى على بنية المريض وحالته الصحية العامة.

تابع التقرير أن بعض الأسباب ترجع كذلك إلى أن بعض أدوية القولون وعلاجه تتداخل مع قدرات الجسم على امتصاص الطعام، وبالتالي يصبح الجسم عرضة لسوء التغذية كذلك، فضلاً عن أن هذه الأدوية قد تقلل كذلك القدرة على امتصاص الفيتامينات والعناصر من الطعام.

من الأسباب أيضًا أن مرضى القولون في حاجة للمزيد من السعرات والبروتينات، وكذا المعادن للمساعدة على الالتئام والشفاء، فضلا عن الاسهال المعروف لمرضى القولون، يصفى الجسم من مغذياته، ويحدث مشكلة في طريقة امتصاص الجسم للمياه والمعادن، بل ويهدد بالجفاف كذلك.

ونصح التقرير بضرورة متابعة مرضى القولون لدى مختص، ومتابعة أية أعراض مرضية قد تشمل الجفاف العام، الإعياء، الشعور بالضعف، واخبار الطبيب والمتابعة الجيدة للوقاية من سوء التغذية.