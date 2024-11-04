شكرا لقرائتكم خبر عن السبانخ أكلة مثالية قبل الشتاء هدفيك وتحفاظ على وزنك.. فوائد أخرى ستدهشك والان مع تفاصيل الخبر

السبانخ من الأطعمة الخارقة الشتوية المليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز المناعة وتحسن صحة القلب وتدعم قوة العظام وتعزز ترطيب البشرة، كما أن سعراتها الحرارية المنخفضة وقيمتها الغذائية العالية تجعلها مثالية لإنقاص الوزن والطاقة، بحسب موقع "تايمز ناو".

من بين أفضل الأطعمة الخارقة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي الشتوي السبانخ، وهي خضروات ورقية مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية التي يمكن أن تقي من الأمراض الموسمية وتعزز صحة القلب وحتى تدعم صحة البشرة.

يُعرف السبانخ بمحتواه العالي من الفيتامينات A وC وK، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والمعادن، وقد ثبت في دراسات مختلفة أنه يقوي جهاز المناعة، ويعزز ترطيب البشرة، ويدعم كثافة العظام.

إليك كيف يمكن أن يساعدك إضافة السبانخ إلى نظامك الغذائي في الحفاظ على صحتك العامة: 1. قوة غذائية

السبانخ غنية بالعناصر الغذائية بشكل لا يصدق وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يحتوي كوب واحد من السبانخ النيئة على 7 سعرات حرارية فقط، ومع ذلك فهو مليء بالفيتامينات والمعادن الأساسية. إنه مصدر ممتاز لفيتامينات A وC وK والعديد من فيتامينات B، بالإضافة إلى الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك.

أبرزت دراسة نُشرت في مجلة Nutrients أن المحتوى العالي من فيتامين سي في السبانخ يمكن أن يدعم وظيفة المناعة، وهو أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في أشهر الشتاء عندما نكون أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

فيتامين سي وامتصاص الحديد

لا يساعد فيتامين سي في تعزيز المناعة فحسب، بل يعزز أيضًا امتصاص الحديد النباتي الموجود في السبانخ.

إن الجمع بين هذه العناصر الغذائية مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم أو انخفاض مستويات الحديد، والتي يمكن أن تتفاقم غالبًا خلال الأشهر الباردة عندما يفتقر الجسم إلى الحديد الغذائي في بعض الأحيان.

2. يعزز صحة القلب

السبانخ غنية بالنترات، وهي مركبات يمكن أن تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم وتساعد في استرخاء الأوعية الدموية. تشير الأبحاث في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن تناول النترات بانتظام من الخضروات الورقية مثل السبانخ يمكن أن يقلل بشكل كبير من ضغط الدم، وهو عامل رئيسي في أمراض القلب.

السبانخ مليئة أيضًا بمضادات الأكسدة مثل اللوتين، والتي تساعد في مكافحة الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وكلاهما مرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية. وبالتالي فإن إضافة السبانخ إلى نظامك الغذائي الشتوي يمكن أن يساهم في تحسين صحة القلب والدورة الدموية بشكل عام.

3. يدعم صحة العظام

يجلب الشتاء أيامًا أقصر وتعرضًا أقل لأشعة الشمس، مما يؤدي غالبًا إلى انخفاض مستويات فيتامين د، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة العظام. توفر السبانخ كمية جيدة من فيتامين ك، وهو عنصر غذائي أساسي لعملية التمثيل الغذائي للعظام والصحة. وجدت دراسة جديدة أن الأفراد الذين يتناولون كمية أكبر من فيتامين K لديهم عظام أقوى وخطر أقل للكسور.

يمكن أن يوفر الجمع بين السبانخ والأطعمة الغنية بفيتامين د، مثل منتجات الألبان المدعمة، دعمًا إضافيًا لكثافة العظام خلال فصل الشتاء.

4. يعزز صحة الجلد وترطيبه

يمكن للهواء البارد في الشتاء أن يجرد بشرتك من الرطوبة، مما يجعلها جافة، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في السبانخ، بما في ذلك فيتامين E وبيتا كاروتين وفيتامين C، في مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجلد، وحمايته من جفاف الشتاء ودعم توهج صحي. يعزز فيتامين أ الموجود في السبانخ أيضًا تجدد خلايا الجلد وإصلاحها، مما يمنح بشرتك مظهرًا متجددًا. تشير دراسة من مجلة الأمراض الجلدية الاستقصائية إلى أن الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين، مثل السبانخ، يمكن أن تقلل من جفاف الجلد وتحسن الترطيب، مما يجعل السبانخ طعامًا شتويًا مثاليًا لصحة الجلد.

5. يعزز الطاقة ويقلل التعب

الشعور بالخمول خلال فصل الشتاء أمر شائع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض ضوء الشمس والنشاط البدني.

السبانخ هو مصدر طبيعي للحديد والمغنيسيوم، وكلاهما معروف بتحسين مستويات الطاقة وتقليل التعب. يساعد الحديد الموجود في السبانخ على نقل الأكسجين إلى العضلات والخلايا، وهو أمر ضروري للحفاظ على الطاقة طوال اليوم.

وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن الأفراد الذين أدرجوا المزيد من الخضروات الغنية بالحديد مثل السبانخ في نظامهم الغذائي شهدوا انخفاض التعب وتحسين القدرة على التحمل، مما يجعلها طريقة طبيعية لمكافحة الخمول الشتوي.

6. يساعد في إنقاص الوزن

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص وزنهم خلال أشهر الشتاء، فإن السبانخ إضافة قيمة للنظام الغذائي.

يساعد محتوى الألياف في السبانخ على تعزيز الشعور بالشبع وتنظيم الهضم، مما قد يحد من الإفراط في تناول الطعام ويساعد في التحكم في الوزن.

وجدت الأبحاث من مجلة Appetite Journal أن الأطعمة الغنية بالألياف مثل السبانخ يمكن أن تقمع الجوع بشكل طبيعي وتساعد في إنقاص الوزن. محتواها المنخفض من السعرات الحرارية جنبًا إلى جنب مع كثافتها الغذائية العالية يجعلها طعامًا مثاليًا لإنقاص الوزن.