شكرا لقرائتكم خبر عن بيجيلك كوابيس بالليل؟..حيل نفسية هتخفف من الأمر والان مع تفاصيل الخبر

الكوابيس هى تلك الأحلام المزعجة التي تحبس فيها أنفاسك، وتشعر بعدها بالاضطراب الشديد، والشعور بالقلق الحاد، وفقًا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فالكثير من العوامل تزيد فرص الإصابة بالكوابيس المزعجة ليلاً والتي من بينها:

اضطرابات النوم الحادة بالنوم الزيادة أو النوم الناقص

عدم انضباط النوم والالتزام بمواعيده

اضطرابات القلق الحاد

اضطرابات التوتر والاكتئاب وغيرها

اضطرابات الطعام المختلفة

اضطرابات النظام الغذائي

المشاهدة للمحتوى العنيف والمرعب في الشاشات

وعنها فلابد من الالتزام ببعض النصائح والحيل النفسية التي تقيك الإًصابة بالكوابيس والأحلام المزعجة ومنها: