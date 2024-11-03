شكرا لقرائتكم خبر عن بيجيلك كوابيس بالليل؟..حيل نفسية هتخفف من الأمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالأحد، 03 نوفمبر 2024 07:00 م
الكوابيس هى تلك الأحلام المزعجة التي تحبس فيها أنفاسك، وتشعر بعدها بالاضطراب الشديد، والشعور بالقلق الحاد، وفقًا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فالكثير من العوامل تزيد فرص الإصابة بالكوابيس المزعجة ليلاً والتي من بينها:
- اضطرابات النوم الحادة بالنوم الزيادة أو النوم الناقص
- عدم انضباط النوم والالتزام بمواعيده
- اضطرابات القلق الحاد
- اضطرابات التوتر والاكتئاب وغيرها
- اضطرابات الطعام المختلفة
- اضطرابات النظام الغذائي
- المشاهدة للمحتوى العنيف والمرعب في الشاشات
وعنها فلابد من الالتزام ببعض النصائح والحيل النفسية التي تقيك الإًصابة بالكوابيس والأحلام المزعجة ومنها:
- الاهتمام بممارسة التمرينات الرياضية الصحية ممارسة مستمرة دون انقطاع بشكل يومى
- البعد عن المحتوى المخيف وألعاب الفيديو والبرامج المرعبة
- الاسترخاء التام قبل النوم
- ممارسة تقنيات الهدوء والإسترخاء الشديد، مثل تمارين التنفس، تمارين اليقظة الذهنية قبل الذهاب إلى النوم
- تجنب تناول الكافيين بكميات كبيرة
- تجنب التدخين تمامًا
- الالتزام بمواعيد نوم ثابته ومواعيد وجبات ثابتة أيضا بعيدة عن ممواعيد النوم
- تقليل فرص التوتر والغضب والعصبية والاكتئاب،من خلال المساعدة الطبية المتخصصة، خاصة لأولئك اللذين يعانون من مشكلات واضطرابات نفسية وعصبية، لأنها تؤثر بشكل سلبى للغاية على حالة الدماغ والتفكير مما يقلل من الكوابيس
- الضغط النفسى يجب عليك الابتعاد عن مصادره قدر الإمكان
- مزاولة الاسترخاء وطقووس الهدوء بين الحين والآخر
- التركيز على الرياضات الذهنية المفيدة مثل اليوجا الصحية.
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