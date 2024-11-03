شكرا لقرائتكم خبر عن صحح من غير قهوة.. عالج أسباب ضعف الانتباه الصباحى وخطوات للنشاط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالأحد، 03 نوفمبر 2024 10:00 ص
الكسل الشديد والخمول العام، ظاهرة طبيعية فور الاستيقاظ، لكن الاستمرار في الشعور بهذا الخمول يجب أن تواجهه بالكثير من الخطوات، كى تتمكن من مزاولة مهامك وأنشطتك وأعمالك، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض.
إذا كنت تعانى من النوم المفرط اذهب للطبيب وابحث عن المشكلة وحاول علاجها
إذا كنت تعانى مرضًا مزمنًا مثل السكر أو الضغط عليك بضبط نسبتهما والاهتمام بقياسهما على الدوام، والالتزام بالدواء الموصوف.
هناك الكثير من الحيل الصحية التي يمكن من خلالها الاستيقاظ نشيطا ومنتبها:
- خذ حمامًا صباحيًا مميزًا لتكن نشيطًا
- عزز نومك جيدًا من خلال ضبط مواعيد الاستيقاظ والنوم وتثبيتها
- نم جيدا في الليل، واستيقظ مبكرًا بوقت كافٍ كى تتمكن من الإستيقاظ الجيد والانتباه
- القيلولة الصحية خلال اليوم تساعدك على ضبط دورة نومك واستيقاظك
- ابتعد عن المشروبات السكرية
- ابتعد عن المشروبات الغنية بالكافيين، اترك عادة كوب القهوة الصباحى
- الاهتمام بتناول إفطار صحى لا يسبب الخمول، ابتعد عن الدقيق والسكريات المسببة للكسل
- اهتم بتناول البرويتن، القليل منه يعزز طاقتك ونشاطك ويعزز من صحة أعصابك
- اختر الدهون الصحية في بداية اليوم مثل المكسرات
- تجنب إجهاد العين في بداية اليوم وابتعد عن شاشة هاتفط وجهاز الكمبيوتر
- امضغ القليل من العلكة الصحية الت تسعدك على الانتباه والاستيقاظ جيدا
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