شكرا لقرائتكم خبر عن صحح من غير قهوة.. عالج أسباب ضعف الانتباه الصباحى وخطوات للنشاط والان مع تفاصيل الخبر

الكسل الشديد والخمول العام، ظاهرة طبيعية فور الاستيقاظ، لكن الاستمرار في الشعور بهذا الخمول يجب أن تواجهه بالكثير من الخطوات، كى تتمكن من مزاولة مهامك وأنشطتك وأعمالك، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض.

إذا كنت تعانى من النوم المفرط اذهب للطبيب وابحث عن المشكلة وحاول علاجها

إذا كنت تعانى مرضًا مزمنًا مثل السكر أو الضغط عليك بضبط نسبتهما والاهتمام بقياسهما على الدوام، والالتزام بالدواء الموصوف.

هناك الكثير من الحيل الصحية التي يمكن من خلالها الاستيقاظ نشيطا ومنتبها: