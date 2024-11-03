شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول هذا الخضار.. يعزز وظائف المخ ويخفف الالتهاب والان مع تفاصيل الخبر

البنجر هو مصدر غذائي قوي بلونه الأحمر الداكن وطعمه الحلو، كما يحتوي على فيتامينات ومعادن ومركبات فريدة من نوعها، والتي اكتسبت شعبية كبيرة بين عشاق الصحة، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. 6 أسباب تجعل البنجر غذاءً خارقًا يستحق إضافته إلى نظامك الغذائى مصدر غني بالعناصر الغذائية والألياف

يحتوى البنجر على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، وتشمل هذه حمض الفوليك وفيتامين سي والبوتاسيوم والحديد والمنجنيز، وحمض الفوليك ضروري لنمو الخلايا ووظيفتها، وبشكل خاص للنساء الحوامل لأنها تساهم في نمو الجنين، ويحتوي البنجر أيضًا على الألياف، والتي تعزز الهضم وبالتالي صحة الأمعاء، حيث يساعد نمو البكتيريا المفيدة في الحفاظ على صحة الأمعاء من خلال المساعدة في خفض الكوليسترول واستقرار نسبة السكر في الدم.

تعزيز الأداء الرياضي

البنجر هو غذاء خارق يحسن الأداء الرياضي، فهو يحتوي على كمية عالية من النترات، والتي تتحول إلى أكسيد النيتريك داخل الجسم، وهو مركب يساهم فى توسيع الأوعية الدموية، مما يحسن تدفق الدم لتوصيل الأكسجين بكفاءة أكبر إلى العضلات، كما تمكن العلماء من إظهار أنه من الممكن شرب عصير البنجر لتحسين القدرة على التحمل، أي أن الرياضيين يمكنهم الركض لمسافة أطول دون الشعور بالإرهاق، وفي دراسة نشرت في مجلة Nutrients أجريت عام 2012، قيل إن المزيد من القدرة على التحمل والطاقة يتم اكتسابها من خلال شرب عصير البنجر من قبل الرياضيين، فهو يعتبر أحد أكثر خيارات المكملات الطبيعية شيوعًا للعدائين وراكبي الدراجات، ووفقًا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء، فإن الاستهلاك المنتظم لعصير البنجر يخفض بشكل كبير كلًا من الضغط الانقباضي والانبساطي لدى الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم، وهذه وسيلة طبيعية لتنظيم ضغط الدم، مما يقلل بالتالي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، مما يجعل البنجر إضافة ممتازة لنظامك الغذائي.

خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي البنجر على مضادات أكسدة قوية، مثل البيتالين، المسؤولة عن لونه الأحمر الزاهي، وقد ثبت أن هذه المركبات لها خصائص مضادة للالتهابات، مما يقلل من الالتهاب في الجسم، وقد ارتبط الالتهاب المزمن بأمراض القلب والسرطان وأمراض المناعة الذاتية الأخرى، ويمكن أن تعمل البيتالين الموجودة في البنجر على تثبيط بعض الإنزيمات الالتهابية، وبالتالي تعزيز الصحة العامة وحتى تخفيف أعراض الحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل، والبنجر مفيد لأي شخص مهتم بالسيطرة على الالتهاب بشكل طبيعي.

يعزز صحة الكبد

يحتوى البنجر على مركب يسمى البيتين يسهل تدفق السموم من خلايا الكبد حتى يعمل الكبد بشكل أفضل، كما تعمل محتويات أخرى في البنجر مثل مضادات الأكسدة والألياف على تطهير الكبد لضمان خروج الفضلات من الجسم من خلال إنتاج الصفراء.

تحسين الإدراك

إن قدرة جذر البنجر على إنتاج أكسيد النيتريك يمكن أن تفيد العقل أيضًا، حيث ينخفض تدفق الدم إلى الدماغ بشكل طبيعي مع تقدم العمر ويمكن أن يضعف هذه الوظيفة الإدراكية وقدرة الذاكرة، ويمكن أن يحافظ تدفق الدم المرتفع ومستويات الأكسجين العالية إلى الدماغ على سطحه نظيفًا والذاكرة جديدة، وقد وجد الباحثون في جامعة ويك فورست أن كبار السن الذين شربوا عصير البنجر قبل ممارسة الرياضة لديهم مستويات اتصال أعلى في المناطق المرتبطة بالحركة والانتباه في الدماغ.

يعزز صحة الجلد

يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في البنجر أن تساعد في تحسين صحة الجلد وقد تساهم في الحصول على بشرة أكثر إشراقًا، ويُقال أيضًا أن البنجر يحسن الدورة الدموية في الجسم، مما يساعد أيضًا على شد بشرة الوجه، وتقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وإضفاء توهج طبيعي ولمعان على البشرة.