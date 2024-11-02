شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الفيتامين يساعد جروحك على الالتئام ويقى جسمك من الالتهابات المتكررة والان مع تفاصيل الخبر

بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية تصبح ضرورة للجسم إذا لم يحصل الجسم على هذا الفتيامين من النظام الغذائى المتكامل، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن فيتامين هـ له الكثير من الفوائد والخصائص الصحية للجسم والالتهابات المتكررة فيه.

بعض الأجسام تعانى من الالتهابات المتكررة، وصعوبة التئام الجروح والمشكلات الصحية، وفقًا للتقرير فإن هذا الفيتامين المهم به مضادات أكسدة صحية كثيرة، تعمل على تخفيف حدة الالتهابات، وتساعد على تجديد الخلايا والحفاظ على نضارتها وصحتها، فضلاً عن أنها مضادة لشيخوختها وتأكسدها، وهو تأكسد طبيعى يحدث لكل الأجسام ولكن درجة التأكسد تختلف من جسم إلى آخر.

وفقًا للتقرير فإن فيتامين هـ به خصائص مضادة للالتهابات، قوية، تعمل على الوقاية من الشيخوخة المبكرة للجسم، فضلاً عن أنها تقى القلب أيضًا حسبما أكدت الأبحاث من المشكلات القلبية المستقبلية المختلفة.

تابع التقرير أن فيتامين هـ يقلل من التهابات الجسم ويعزز من التئام الجروح بشسرعة أكبر، كما يحافظ على خلايا الجسم من التأكسد والذبول، كما يقى تدريجيا من الإصابة بالزهايمر ويخفف من فرص الإصابة به، يمكن أن تتناول فيتامين هـ من المكملات الغذائية والأقراص وفقًا لما يراه الطبيب المختص وليس بشكل عشوائى، ولكن له مصادر غذائية مهمة أيضًا، هذا ما أكده التقرير مثل: