شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة برتقالية اللون للتخلص من الكوليسترول السيئ والان مع تفاصيل الخبر

الشرايين المسدودة، والمعروفة أيضًا باسم تصلب الشرايين، هي حالة صحية خطيرة تتميز بالتراكم المفرط للكوليسترول والدهون داخل جدران الشرايين، ما يؤدي إلى تكوين اللويحات، يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى تضييق قنوات تدفق الدم، ما قد يسبب مشاكل في القلب، مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية، لحسن الحظ، فإن اختيار بعض الأطعمة يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول، إحدى الطرق الفعالة لطرد الكوليسترول السيئ هي إضافة الأطعمة ذات اللون البرتقالي إلى وجباتك، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

الجزر

الجزر من الأطعمة البرتقالية اللون غنية بالبيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ. هذا الفيتامين ضروري للحفاظ على صحة الشرايين. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجزر على الألياف، التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول عن طريق الارتباط بالأحماض الصفراوية في الجهاز الهضمي. إن إضافة الجزر النيئ إلى السلطات أو الاستمتاع به كوجبة خفيفة هي طريقة بسيطة لتحسين نظامك الغذائي.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة ليست مفيدة لفقدان الوزن فحسب، بل إنها مليئة بالألياف وفيتامينات أ و ج، والتي تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم. تساعد الألياف في الهضم وتعزز صحة الأمعاء. يمكنك تحميص أو هرس البطاطا الحلوة للحصول على طبق جانبي لذيذ يدعم أيضًا صحة القلب.

البرتقال

يشتهر البرتقال بغناها بفيتامين سي ، وهو أمر ضروري لصحة الأوعية الدموية. كما تساعد الفلافونويدات الموجودة في البرتقال على خفض نسبة الكوليسترول. من الأفضل تناول البرتقال كاملاً بدلاً من شرب العصير للحصول على الألياف الإضافية، ابدأ يومك بالبرتقال في وجبة الإفطار، أو تناوله كوجبة خفيفة .

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو البرتقالي غني بفيتاميني أ وج، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تهدئة الالتهابات في الجسم. قوامه المقرمش يجعله مثاليًا للسلطات أو الأطعمة المقلية أو كوجبة خفيفة صحية مع الحمص. إضافة الفلفل الحلو إلى وجباتك يضيف نكهة ويساهم في صحة القلب.

اليقطين

اليقطين أو قرع العسل مصدر ممتاز آخر للألياف ومضادات الأكسدة. يساعد محتواه العالي من الألياف في خفض نسبة الكوليسترول، بينما تساعد مضادات الأكسدة في حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي. يمكنك الاستمتاع باليقطين في أطباق متنوعة، بما في ذلك الحساء أو الفطائر أو العصائر. يمكن لهذا الطعام متعدد الاستخدامات أن يجد مكانًا بسهولة في نظامك الغذائي طوال اليوم