“الغذاء والدواء” توقع مذكرة تفاهم مع الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والمعلومات التنظيمية مع الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية (NMPA) في جمهورية الصين الشعبية، وذلك في مقر الأخيرة بالعاصمة بكين.

ومثّل “الهيئة” في مراسم التوقيع معالي الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية معالي المفوّض لي لي، بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين الأستاذ عبدالرحمن الحربي.

وتشمل المذكرة مجالات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات التنظيمية حول القوانين والأنظمة المتعلقة بالأدوية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل.

وتهدف الهيئة من خلال توقيع مذكرات التفاهم مع مختلف الجهات على المستوى الإقليمي والعالمي، لتعزيز ريادتها الدولية من خلال العمل المشترك مع الجهات النظيرة.

وتأتي هذه المذكرة ضمن زيارة معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء للصين، للالتقاء بالجهات النظيرة ورئاسته لوفد الهيئة المشارك في منتدى شنجن لسلامة الغذاء بدورته الثامنة الذي يعقد خلال الفترة 5-6 نوفمبر 2024م بمدينة شنجن.

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