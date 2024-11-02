شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علاجات منزلية للتخلص من رائحة الفم الكريهة والان مع تفاصيل الخبر

رائحة الفم الكريهة، هي حالة شائعة يمكن أن تسبب الإحراج وحتى العزلة الاجتماعية، وهي تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار وغالبًا ما تحدث بسبب سوء التغذية أو سوء نظافة الأسنان أو الحالات الطبية الكامنة، ويمكن أن يساعد تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام واستخدام خيط تنظيف الأسنان وشرب الكثير من الماء، في تقليل هذه الرائحة، ولكن إذا استمرت رائحة الفم الكريهة، فقد تحتاج إلى زيارة الطبيب لمعالجة أي مشاكل صحية كامنة تسبب هذا الأمر، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 6 علاجات منزلية بسيطة يجب اتباعها للتخلص من رائحة الفم الكريهة

حافظ على نظافة وصحة الفم

لا تنسَ تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا، سواء كان ذلك في الصباح أو في الليل، فإن تنظيف الأسنان بالفرشاة أمر ضروري، وبسبب الجداول الزمنية المزدحمة، ينسى الناس عادةً تنظيف أسنانهم بالفرشاة في الليل أو يعتبرونها أمرًا مفروغًا منه، ولكن هذا هو أكبر خطأ يرتكبونه، للحفاظ على نظافة الفم، فإن تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين هو الشيء الأساسي الذي يجب اتباعه.

تدليك اللثة

وفقًا لأطباء الأسنان، الحفاظ على صحة اللثة أساس الحفاظ على أسناننا، حيث أن اللثة الصحية تساوي الأسنان الصحية، ويمكن أن يؤدي التدليك بحركة دائرية لمدة 5 دقائق في الصباح والمساء باستخدام الزيت الذي تختاره سواء كان (زيت الزيتون، أو زيت فيتامين E، أو زيت اللوز) إلى إحداث العجائب للثة وصحة الفم بشكل عام .

لا تنس تنظيف اللسان

يجب أن يكون تنظيف اللسان من الأولويات على الأقل مرة واحدة في اليوم، ويمكن أن يكون تنظيف اللسان بالجلسرين وقطعة قطنية أمرًا سحريًا ليس فقط للسان الوردي الجميل ولكن أيضًا لتجويف الفم الخالي من البكتيريا ومن ثم التخلص من رائحة الفم الكريهة.

استخدم غسول الفم

اغسل فمك بعد كل وجبة مرتين إلى ثلاث مرات بغسول الفم الذي تفضله، اغسله لمدة 30 ثانية على الأقل في كل مرة للحصول على أفضل النتائج، وعندما نتحدث عن غسول الفم، فإن ذلك المصنوع منزليًا بأوراق النعناع هو أفضل طريقة للتغلب على رائحة الفم الكريهة، حيث أن غسول الفم الطبيعى البسيط أفضل من المصنع، ويمكنك اعداده عن طريق غلى أوراق النعناع واستخدم الماء لمضمضة أسنانك، وللحصول على حل سريع، يمكنك أيضًا استخدام أكياس شاي النعناع، وبالمثل، فإن غسول الفم بالليمون والعسل هو طريقة أخرى طبيعية لتنظيف الفم.

الامتناع عن تناول الطعام ذو الرائحة النفاذة

ابتعد عن تناول الأطعمة ذات الروائح القوية أو النفاذة مثل البصل النيئ والثوم والفجل والخردل، وخاصة إذا كنت في العمل أو خارج المنزل بشكل عام، فقد تسبب رائحة كريهة للفم.

حافظ على رطوبة جسمك

اشرب الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب جسمك والحفاظ على نظافة تجويف الفم دائمًا، وغالبًا ما يعمل شرب الماء على الحد من تراكم البكتيريا وتنظيم الرطوبة في الفم، كما يمكن أن يساعد مضغ ملعقة من بذور الشمر بعد كل وجبة في تعطير الفم كما أنها صحية للهضم.