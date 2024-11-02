كيف تحصلين على نتيجة دقيقة لنوع جنينك من خلال التصوير بالسونار؟

متى يمكن معرفة نوع الجنين؟

الجنين

اعلمي أن نوع الجنين يتحدد منذ اللحظة الأولى التي يتم فيها تلقيح البويضة بالنطفة الذكرية؛ وحيث إن الرجل هو المسئول الأول عن نوع الجنين فيما أن تلتقي نطفة ذكرية حاملة للكروموسوم Y مع بويضة حاملة للكروموسوم x وبالتالي فالجنين سوف يكون ذكراً، أو أن تحصل المرأة على نطفة ذكرية حاملة للكروموسوم xمع البويضة الحاملة لنفس الكروموسوم في حال الحمل بولد وهو الكروموسوم x والنتيجة أنها سوف تصبح حاملاً بمولودة أنثى.

توقعي أن الطبيب يمكنه أن يكشف لك عن نوع جنينك من خلال التصوير بالسونار، وذلك في منتصف الشهر الثالث من الحمل حتى آخر هذا الشهر وهي الفترة الذهبية التي يمكن أن يتم فيها معرفة نوع الجنين، مع مراعاة عدم ربط أعراض الشهر الثالث من الحمل مع نوع الجنين على الأطفال، في حين أن نسبة حدوث الخطأ تبلغ سيدة واحدة من كل عشر سيدات يقمن بإجراء تصوير السونار في نفس التوقيت والظروف.

عوامل تؤدي إلى حدوث نسبة خطأ أثناء الكشف عن نوع الجنين

صور الجنين بالسونار

توقعي أن نسبة حدوث خطأ في تحديد نوع الجنين ترتفع في حال كان لديك نسبة كبيرة من الدهون في منطقة البطن خصوصاً؛ حيث إن ارتفاع وزن المرأة الحامل أي وجود السمنة وتراكم الدهون عند المرأة الحامل في منطقة البطن والجنبين تؤدي إلى ارتفاع نسبة عدم القدرة على معرفة نوع الجنين وظهور شكل الجزء السفلي للجنين بوضوح مقارنة بالمرأة الحامل التي تكون ذات وزن مثالي أو تعاني من النحافة وليس لديها زيادة في الوزن خصوصاً في الشهر الثالث.

لاحظي أن عمر الجنين يرتبط بنجاج معرفة نوع الجنين من صعوبة معرفة نوعه حيث إنه في الأسابيع الأولى من الحمل يعتمد الطبيب أثناء التصوير بالجنين ليس على حجم الجنين والشكل الذي يبدو عليه وحركاته ومحاولة دفعه إلى الحركة، بل يعتمد الطبيب على قياس زاوية خاصة فإذا كانت تلك الزاوية أكثر من 30 درجة فالاحتمال الأكبر أن الجنين سوف يكون ذكراً، أما في حال كانت تلك الزاوية أقل من 30 درجة فالاحتمال الأكبر أن المولود سوف يكون أنثى.

ضعي في اعتبارك أن هيئة الجنين وشكله في الرحم يلعب دوراً في تحديد نوع الجنين في شهور متقدمة، فقد يكون الجنين نائماً على بطنه أو أنه يضم ما بين ساقيه أو أنه متكور على نفسه وذلك في الشهور الأخيرة من الحمل، فيصبح من الصعب على الطبيب أن يستطيع معرفة نوع الجنين، ويجب عليك أن تتبعي نصائح مهمة في الشهور الأخيرة من الحمل بخصوص النوم مثلاً، ولذلك يمكنك أن تتوقعي صعوبة التصوير، ويمكن استخدام تقنيات أخرى مثل الصور الثلاثية الأبعاد وغيرها لمحاولة معرفة نوع الجنين.

شروط هامة لنجاح التصوير بالسونار لمعرفة نوع الجنين

امرأة حامل

اهتمي بأن يتم تصوير الجنين في الشهر الثالث ما بين منتصفه إلى آخره، وفي حالات أخرى حتى أول الشهر الرابع، فهذه الأوقات المناسبة التي يمكن فيها رؤية الجزء السفلي للجنين قبل أن يبدأ في الحركة الكثيرة والتقلب باستمرار والقيام بحركات يصعب تغييرها.

توقعي أن جنينك سوف يتحرك في رحمك ويساعد الطبيب على معرفة نوعه في حال قمت بشرب كوب من العصير الطازج والمنعش، ويفضل المثلج قبل التصوير بنصف ساعة، فهذا يساعد على انتعاش الجنين، وفي حال كان نائماً فسوف يستيقظ ويبدأ في تعديل هيئته في الرحم، ويمكن الحصول على صورة له يتمكن الطيبب من خلالها معرفة نوعه.

حاولي أن تشربي فنجاناً من القهوة قبل القيام بتصوير الجنين وذلك في حال فشل الطبيب في تحديد نوعه لعدة مرات سابقة، وحيث إن معظم الأجنة يميلون للكسل والنوم تبعاً لحالة الأم، وفي حال تناولت الأم مشروباً يحتوي على الكافيين فيمكن أن ينتبه الجنين وتتحفز أعصابه، ويبدأ في فرد أعضائه الصغيرة ويمكن معرفة نوعه بهذه الطريقة أو هذه الحيلة.

علامات هامة تدل على نوع الجنين بدون سونار

لاحظي أن الميل إلى النوم بكثرة نتيجة لارتفاع الهرمونات الأنثوية قد يدل على الحمل ببنت وذلك في شهور الحمل الأولى.

لاحظي أيضاً أن غزارة شعر الجسم عموماً وأكثر من المعتاد بسبب التغيرات الهرمونية يكون من علامات الحمل بولد غالباً وذلك لأسباب هرمونية.

توقعي ألا ترتبط أعراض جسمية أخرى بنوع الجنين، ويكون معظمها مرتبطاً بخرافات لأن ما يحدث مع الحمل بولد مثل حجم وشكل البطن يحدث مع البنت أيضاً، وكذلك طول مدة الحمل لأن فترة الحمل الطبيعية عند المرأة تصل إلى 42 أسبوعاً، ولا يرتبط نوع الجنين بلون الحلمة وبروز السرة وغيرها من العلامات التي لا تحمل أساساً علمياً، ولكن بعض الأسباب الهرمونية تلعب دوراً كبيراً ما لم ترتبط بعض الأعراض بنقص عناصر هامة في جسم المرأة مثل ميل المرأة لتناول الرمل والزجاج والطباشير وذلك بسبب نقص حاد في عنصر الحديد وتعرض الحامل لفقر الدم الذي يؤثر على الجنين مهما كان نوعه.

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2024 08:53 صباحاً - ترغب الأم ومنذ ثبوت خبر الحمل في معرفة نوع الجنين، ويكون لديها درجة كبيرة من الفضول واللهفة؛ لكي تعرف نوع مولودها وذلك لعدة أسباب من بينها طبعاً أن تحديد نوع الجنين سوف يساعدها على تجهيز الاستعدادات مثل الملابس وهدايا الاستقبال والتي تناسبه سواء كان ذكراً أو أنثى، فكل نوع من المواليد لديه أشياؤه الخاصة؛ وحيث جرت العادة على الإشارة للذكر مثلاً باللون الأزرق ابتداء من الملابس ومروراً بغرفة الولادة إلى الهدايا التي تقدم للمهنئين.يجب أن تعرف الأم الوقت المناسب لإجراء تصوير السونار لمعرفة نوع الجنين أي في أي شهر أو أسبوع يمكن أن تحصل على نتيجة، ويظهر نوع الجنين من خلال شاشة التصوير التلفزيوني لكي تشبع فضولها وتكتمل فرحتها، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية النساء والولادة الدكتورة مريم يحيى؛ حيث أشارت إلىمن خلال التصوير بالسونار، وذلك ببعض الإرشادات والنصائح واتباع بعض الشروط عند التصوير للحصول على نتيجة صحيحة غالباً في الآتي:قد يهمك أيضاً: أقوى علامات الحمل بولد*ملاحظة من