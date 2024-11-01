شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة تجنبك مرض السكرى من النوع 2.. اعرف الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

مرض السكري من النوع الثاني هو مرض مزمن حيث لا يتمكن الجسم من استخدام الأنسولين بشكل صحيح، وهو ما يُعرف بانخفاض حساسية الأنسولين، وقد يؤدي هذا في النهاية إلى مقاومة الأنسولين في الجسم، مما يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى الشخص.

وجد باحثون في إيطاليا حسب موقع " Medical News Today"، أن جلسة تمرين واحدة لمدة 30 دقيقة فقط يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، مما يدل على فوائد إيجابية محتملة في الوقاية من مرض السكري من النوع 2 وإدارته، ونُشرت الدراسة مؤخرًا في مجلة Journal of Endocrinological Investigation .

لماذا 30 دقيقة فقط من التمارين الرياضية

وفي الدراسة، قام الباحثون بفحص 32 مشاركًا في الدراسة - 18 رجلاً و14 امرأة - تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عامًا، وكان جميع المشاركين أصحاء ولا يعانون من أي علامات على الإصابة بمرض السكري، وكان وزنهم طبيعيًا أو يعانون من زيادة طفيفة في الوزن، كان جميع المشاركين في الدراسة خاملين في الغالب أو نشطين بشكل خفيف فقط خلال وقت الفراغ.

بعد أخذ القياسات الأساسية لتركيزات السكر في الدم ومستويات الأنسولين، طُلب من المشاركين أداء جلسة تمرين هوائي واحدة لمدة 30 دقيقة من الركض الخفيف.

هذا النهج يسمح للباحثين بمراقبة التأثيرات الحادة لممارسة الرياضة على عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز دون العوامل المربكة للتكييف المسبق أو الحالة السكرية، مما يوفر أساسًا أكثر وضوحًا لكيفية تأثير ممارسة الرياضة وحدها على مستويات الجلوكوز والأنسولين.

تحسن في نسبة السكر في الدم وحساسية الأنسولين بعد 30 دقيقة من ممارسة الرياضة

قام الفريق بإعادة قياس مستويات الجلوكوز والأنسولين لدى المشاركين في الدراسة بعد 24 ساعة من جلسة التمرين التي استمرت لمدة 30 دقيقة، وقد وجد الباحثون انخفاضًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم لدى المشاركين بعد ممارسة التمارين الرياضية، فضلاً عن زيادة حساسية الأنسولين.

هذا الانخفاض في مستويات الجلوكوز والأنسولين أثناء الصيام، إلى جانب تحسن حساسية الأنسولين بعد 24 ساعة من التمرين، يسلط الضوء على إمكانات جلسة تمرين واحدة لإحداث تغييرات أيضية سريعة ومفيدة.

لماذا تعتبر ممارسة التمارين الرياضية مهمة لمرضى السكري من النوع الثاني؟

تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية ممارسة الرياضة والنشاط في الحفاظ على التحكم في نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، نحن نعلم أن ممارسة الرياضة تساعد في تقليل مقاومة الأنسولين، وتساعد الناس على أن يصبحوا أكثر حساسية للأنسولين، تساعد ممارسة الرياضة على حرق الدهون وتساعد الناس أيضًا في تحقيق سيطرة أفضل على نسبة السكر في الدم.

يؤثر مرض السكري حقًا على حياة المرضى، ويعد إيجاد طرق جديدة للمساعدة في السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني والوقاية منه أمرًا بالغ الأهمية، يؤثر مرض السكري على العديد من أنظمة الجسم المختلفة، والحياة اليومية للمرضى.