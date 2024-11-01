مزيج من خضار وفاكهة يعزز صحة الجلد وفقدان الوزن

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مزيج من الخضار والفاكهة يعزز صحة الجلد وفقدان الوزن، وهناك العديد من المشروبات التي يمكن إعدادها في المنزل من مكونات صحية مثل الخضار والفاكهة والتوابل، ولها العديد من الفوائد مثل إنقاص الوزن وتعزيز المناعة وتقليل الالتهابات وغيرها، ولعل أحد هذه المشروبات أو الديتوكس ذلك المكون من التفاح والبنجر والجزر، حيث إنه يوفر العديد من الفوائد الصحية بسبب تركيبته، وتحتوي حصة 100 مل من هذا العصير، على 45-50 سعرة حرارية، و10-12 جرامًا من الكربوهيدرات، و8-9 جرامًا من السكريات، و0.5 جرام من البروتين، والفيتامينات والمعادن الأساسية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هي الفوائد الصحية لهذا المشروب؟

إزالة السموم من الجسم بالكامل

يحتوي هذا العصير المكون من الجزر والتفاح والبنجر على عناصر غذائية تساهم في تحسين الصحة العامة، ومن المعروف أنه يعزز جهاز المناعة عن طريق زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء والهيموجلوبين، كما يساعد هذا العصير على إزالة السموم من الأعضاء الحيوية، ودعم الوظائف، وإزالة السموم من الجسم.

تعزيز صحة البشرة والشعر

من أهم فوائد هذا العصير تأثيره الإيجابي على صحة البشرة والشعر، حيث تعمل الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه على تعزيز مرونة البشرة ومكافحة علامات الشيخوخة وتحسين جودة الشعر من خلال تعزيز نموه الصحي.

يعزز وظيفة الأمعاء وصحة العين

كما أنه يساعد على الهضم بفضل محتواه العالي من الألياف، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي، وينظم حركة الأمعاء، ويخفف من الأعراض مثل الإمساك، كما أنه مفيد لصحة العين، وخاصة في تقليل التعب ودعم الرؤية وذلك بفضل محتواه من الجزر.

يساعد على فقدان الوزن

بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بإدارة وزنهم، فإن عصير الجزر هو بديل منخفض السعرات الحرارية للمشروبات السكرية، حيث يساعد البوتاسيوم الموجود في الجزر على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة، بينما تجعل الألياف الشخص يشعر بالشبع لفترات أطول.

هل هناك أي مخاطر لهذا المشروب؟

على الرغم من فوائده، فإن الإفراط في تناول هذا العصير قد يسبب بعض الآثار الجانبية بسبب محتواه من البنجر، وقد يعاني بعض الأشخاص من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغازات والانتفاخ، كما يمكن أن تحدث ردود فعل تحسسية تجاه أحد المكونات أو أكثر، على الرغم من ندرة حدوثها، وبالنسبة للأفراد المصابين بداء السكري، يوصى بمراقبة مستويات السكر في الدم عند تناول هذا العصير، وقد يساهم محتوى الأكسالات العالي في البنجر في تكوين حصوات الكلى إذا تم استهلاكه بشكل مفرط، كما يجب على الأفراد الذين يتناولون الأدوية، استشارة الطبيب الخاص بهم بسبب التفاعلات المحتملة مع المركبات الموجودة في البنجر على وجه التحديد.