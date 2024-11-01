شكرا لقرائتكم خبر عن لا تهملها.. متى تكون النتوءات حول جفون العين علامة على مشكلة صحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

لا تعد النتوءات الصفراء أو ذات اللون البني الداكن حول العينين مشكلة تجميلية فحسب، بل قد تكون أحيانًا مؤشرات على مشاكل صحية مثل أمراض القلب، وتظهر هذه الرواسب المليئة بالكوليسترول، والمعروفة طبيًا باسم زانثلازما، حول العينين وتعمل كعلامات لمستويات الكوليسترول المرتفعة وأمراض القلب والأوعية الدموية المحتملة، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف إنديا" الارتباط بين هذه النتوءات الجلدية غير الضارة حول العينين بصحة القلب.

ما هي النتوءات الجلدية حول العينين "زانثلازما"؟

الزانثلازما عبارة عن لويحة صفراء ناعمة تظهر على الجفون أو حولها، وهى أكثر شيوعًا بين البالغين في منتصف العمر وكبار السن، وقد تحدث لدى الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من الكوليسترول منخفض الكثافة أو الدهون الثلاثية، وتتجمع هذه الدهون أو الرواسب الدهنية داخل الجلد وتسبب هذه الكتل المرئية، وعلى الرغم من أنها غير مؤلمة ولا تسبب عادةً أي إزعاج في الجسم، إلا أن وجودها يمكن أن يكون مؤشرًا على تجمع نفس الدهون في أماكن أخرى من الجسم، بما في ذلك داخل الشرايين، ما يؤدي إلى تصلب الشرايين، وهو عامل الخطر الرئيسي لأمراض القلب.

وتشير الدراسات إلى أن الزانثلازما ليست مجرد مشكلة تجميلية في الواقع، ترتبط أحيانًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ومن المرجح أن يعانى المريض الذي يصاب بهذه الرواسب من ارتفاع مستويات الكوليسترول، وفى المقابل، فإن الرواسب نفسها هي علامة مبكرة على اختلال توازن مستويات الدهون، حيث أن ارتفاع مستويات الدهون يؤثر على الأوعية الدموية ومشاهدتها حتى على الجلد، ويمكن أن يؤدي تكوين اللويحات إلى تضييق الشرايين، وبالتالي، إلى الحد من إمداد القلب بالدم، مما يؤدي في النهاية إلى مرض الشريان التاجي أو النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

وتشير الدراسات أيضًا إلى أن حوالي 50٪ من الأشخاص المصابين بالزانثلازما لديهم مستويات دهون غير طبيعية (ارتفاع الكوليسترول الضار أو انخفاض الكوليسترول الحميد أو ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية)، ويمكن أيضًا رؤية الزانثلازما فى مرض السكري غير المنضبط وقصور الغدة الدرقية غير المعالج بشكل كافٍ، والذي قد يرتبط بمستويات دهون غير طبيعية.

غالبًا ما ترتبط الزانثلازما بحالات تؤثر على عملية التمثيل الغذائي، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول وفرط شحميات الدم، وقد يرى الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي من الزانثلازما أو أمراض القلب هذه الحالات كعلامات تحذيرية تُهدد صحة القلب لديهم، وتعد النتوءات الصفراء اللون بالقرب من العينين حالة تتطلب الفحص من قبل الطبيب، ويجب تشخيص مستويات الكوليسترول المرتفعة في وقت مبكر لأن الإدارة السليمة ستمنع المضاعفات القلبية الوعائية المحتملة، وبصرف النظر عن فحوصات الكوليسترول، يجب إجراء اختبارات ضغط وسكر الدم لتحديد ما إذا كانت هناك مشاكل تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.

وهناك العديد من التدابير الوقائية التي يمكن اتباعها للحفاظ على صحة القلب، وذلك من خلال إجراء فحوصات منتظمة لمستويات الكوليسترول في الدم وذلك جنبًا إلى جنب مع فحوصات اضطرابات نظم القلب، لتحديد المخاطر في وقت مبكر، ويتم تعزيز نمط حياة صحي للقلب من خلال اتباع نظام غذائي متوازن من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، ويجب التأكيد على الحاجة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ويمكن أن يساعد تقليل التوتر وتجنب التدخين في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل أكبر.

علاج نتوءات العين:

قد يتم وصف أدوية خفض الكوليسترول مثل الستاتينات في بعض الحالات، ويمكن أيضًا إزالتها تجميليًا عن طريق علاجات مثل الليزر أو العلاج بالتبريد أو الجراحة، ومن المرجح أن تتكرر ما لم يتم خفض مستويات الكوليسترول، وعلى الرغم من أن الزانثلازما حميدة وغير ضارة بطبيعتها، إلا أنها يمكن أن تكون مؤشرًا على مخاطر تهدد صحة القلب لذلم من المهم تشخيص وعلاج مستويات الكوليسترول المرتفعة للوقاية من أمراض القلب.