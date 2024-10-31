شكرا لقرائتكم خبر عن قللى سكريات واحرصى على هذه الأطعمة.. أفضل نظام غذائى متكامل لصحة طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة جيهان فؤاد أستاذ التغذية والعميد السابق للمعهد القومى للتغذية، في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن الحفاظ على وزن الأطفال وليس خفض الوزن هو ما ينبغى الحفاظ عليه، وذلك من خلال اتباع الأطعمة الصحية.

وقدمت الدكتورة جيهان فؤاد بعض النصائح الهامة لتغذية الأطفال وأهمها: أنه يجب الاعتماد على الحبوب الكاملة مثل البليلة، مع تجنب العيش الأبيض، والاعتماد على العيش الأسمر، مع تقليل العصائر المعلبة المقرمشات وعدم الأكل خارج المنزل كذلك تجنب المياة الغازية والسكريات الزائدة.

وأضافت، أنه لابد من إلغاء المكافاة عن طريق الأكل، موضحة، أن هناك أشياء كثيرة يمكن اللجوء إليها في مكافأة الطفل غير الطعام.

وقالت، إن خفض الوزن لابد أن يخضع لمعايير محددة وذلك من خلال خفض الوزن تدريجيا وليس فجأة، حيث يمكن خفض الوزن كيلو في الأسبوع فقط، محذرة من خفض 7 كيلو في الأسبوع، لأن هذا يمثل خطورة على الصحة، مشيرة إلى أن الطبيعى هو خفض الوزن ببطء وتغيير نمط الحياة إلى الوضع الصحى.وأوضحت أن تكرار خفض الوزن واكتسابه مرة أخرى يضر بصحته ويساعد على تكوين خلايا دهنية جديدة.

وأضافت، أن البليلة هي من من الحبوب الكاملة، مشيرة الى أنه لا نحتاج أن يأكل الطفل الحبوب المليئة بالسكر بل على الطفل تناول البليلة والفول والحمص، موضحة، إنه يمكن تناول البليلة بقليل من السكر، وهو ملعقتان فقط، مضيفة، أن العسل مثل السكر لأن الناس تتعامل مع العسل كبديل للسكر موضحة، أنه ليس بديلا للسكر ويمكن تناول من ملعقة إلى ملعقتين في اليوم فقط.

وأكدت، أنه يجب تقنين استخدام المحليات الصناعية حيث إنها ضارة لأنه ثبت أنها تؤدى إلى تاثير سلبى عند تناولها بصورة كبيرة، كما أنها تسبب ارتفاعا في مستوى السكر في الدم.

وأضافت، أننا ننصح الناس بتناول نظام البحر الأبيض المتوسط القائم على الأسماك وزيت الزيتون والحبوب الكاملة، والاطعمة الصحية، ونظام داش مناسب لمرضى الضغط لأنه يعتمد على تقليل مستويات الملح والدهون، ويمكن تناول المكسرات والفول السودانى.

وأوضحت، إن أكثر الأطعمة التي يجب الحرص عليها للمساعدة على التركيز في المدرسة هي الأطعمة التي تحتوى على نسبة من البروتين قليلة السكريات، موضحة، أن الحصتين الأوائل يتم اضاعتهما لأن الطفل يخرج من المنزل دون تناول وجبة الفطار لذلك يجب أن يتناول الطفل قبل ذهابه الى المدرسة كوب من اللبن، ويمكن وضع عليه كاكاو اذا كان لا يرغب في تناوله بمفرده، أو كوب من البليلة قبل بدء الدراسة .

وأشارت إلى أن اللانش بوكس نضع فيه أطعمة صحية لا نضع لحوما مصنعة لأنها لا يمكن أن تظل بحالتها 4 أو 5 ساعات، أثناء فترة المدرسة، ونضع فيها أطعمة صحية غير قابلة للفساد مثل علبة زبادى لأن الزبادى يحتوى على البروبيوتك، أو البكتيريا المفيدة، ويمكن وضع قليل من الزبيب أو قليل من التمر، موضحة، أنه يمكن أن يشمل اللانش بوكس ساندوتشات صحية لا تتعرض للفساد خلال اليوم الدراسى مثل ساندوتش الجبنة ومعها الخيار أو صدور الدجاج المصنوع بالمنزل على أن لا تكون مقلية، بحيث يتم طهيها بطريقة صحية، ووضع الفول السودانى بدون ملح وبعض الأطعمة المتنوعة التي يمكن للطفل تناولها على مدار اليوم الدراسى.

وأشارت إلى أن البيض بروتين رائع، ولكن احرصى على أن يكون تناول البيض في المنزل وليس في المدرسة، ويكون مع وجبة الفطار، موضحة أن الماء ضرورى، وعدم اغفال اللبن كامل الدسم بحيث يمكن تناول كوبين من اللبن في اليوم صباحا و مساء فقط، وعدم الإكثار من تناوله لأنه يؤدى للشعور بالشبع.

وأكدت الدكتورة جيهان فؤاد أستاذ التغذية بالمعهد القومى للتغذية، عميد معهد التغذية السابق، أنه يجب عدم التعامل مع الأطفال في علاج السمنة مثل الكبار لان لهم بعض التعليمات المختلفة، موضحة، اننا نحافظ على الوزن وليس خفض الوزن ، و تغيير نمط حياة الطفل الذى أدى إلى الإصابة بالسمنة ، حيث لا يمكن تغيير نمط حياة الطفل بدون أن يتم اشراك الأسرة جميعها في نظام غذائى صحى.

وقالت، إنه لابد من تغيير ممارساتنا جميعها مثل تجنب المقليات والأكل خارج المنزل أو الأكل الذى يحتوى على المزيد من الملح، كما لابد من تعظيم دور الرياضة لأننا مقصرين في حق أنفسنا وحق أولادنا.

جاء ذلك في تصريحات خاصة على هامش انعقاد المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية الذى اختتمت أعماله مؤخرا بالقاهرة.

