شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تجعل مكملات فيتامين د غير فعالة.. ما دور العامل الوراثى؟ والان مع تفاصيل الخبر

فيتامين د يساعد أجسامنا على امتصاص المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور، ويعتبر مهمًا لصحة العظام، وتشمل المصادر الأساسية لفيتامين د التعرض لأشعة الشمس وبعض الأطعمة ومصادر الطعام مثل الأسماك المالحة واللحوم الحمراء وصفار البيض.

وفقا لموقع news18 يعتمد الكثيرون على مكملات فيتامين د للتغلب على نقصه فى أجسامهم، ومع ذلك، لا يرى العديد من الأشخاص نتائج إيجابية على الرغم من الاستهلاك المنتظم لمكملات فيتامين د.

5 أسباب تجعل فيتامين د غير فعال1.الجرعة غير الصحيحة

قد يكون عدم فعالية فيتامين د مرتبطًا بالجرعة، فإذا لم يتم تناولها بالكمية المطلوبة والتي تعتمد بشكل أساسي على العمر والوزن والموقع والصحة العامة، فقد لا يحصل الشخص على فوائد مكملات فيتامين د، ولكي يعرف الشخص ما إذا كانت جرعة فيتامين د كافية أم لا، فمن المهم مراقبة الدم واستشارة الطبيب.

2 . العامل الوراثي

تلعب جيناتك أيضًا دورًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بعامل كفاءة فيتامين د، تحدد الجينات كيفية معالجة جسمك لفيتامين د واستخدامه، وهذا هو السبب في أن بعض الأشخاص لديهم ميل وراثي نحو نقص فيتامين د، بغض النظر عن عدد المكملات الغذائية التي قد يستهلكونها.

3 . تناول أدوية أخرى

تفاعل المكملات الغذائية مع الأدوية الأخرى هو أيضًا أحد الأسباب التي قد تجعل فيتامين د غير فعال بالنسبة لك، بالنسبة لأولئك الذين يتناولون أدوية مثل الأدوية الخافضة للكوليسترول، فإن الجرعة القياسية من فيتامين د ليست كافية.

4 ، التعرض لضوء الشمس أقل

يدرك معظمنا أن مكملات فيتامين د يتم تناولها في المقام الأول كبديل للتعرض لأشعة الشمس الطبيعية، فيتامين د الذي نتناوله في أشكاله الصناعية يكون استخدامه أكثر تعقيدًا مقارنة بأشعة الشمس.

5 . الحالة الصحية

من المرجح أن تؤدي الحالات الصحية التي تعاني منها إلى صعوبة امتصاص جسمك لفيتامين د، وتؤدي هذه الأمراض إلى فشل الجسم في الاستفادة من فيتامين د بشكل جيد، على سبيل المثال، يصعب على المصابين بأمراض الكلى تحويل فيتامين د إلى شكله النشط. وحتى أمراض الكبد، مثل تليف الكبد أو التهاب الكبد، يمكن أن تؤثر سلبًا على تحويل المكمل.

