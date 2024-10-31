شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية بمستشفى التأمين ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بالمجهود النوعى الذى بذله فريق طبى بمستشفى بنى سويف للتأمين الصحى، فى إجراء عملية جراحية تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية، وتم احتجازه تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى، إلى أن استقرت حالته.

من جهته أشار الدكتور محمد فؤاد مديرعام فرع بنى سويف إلى أن مستشفى التأمين الصحى قد استقبل الطفل يبلغ من العمر 9 أعوام، وبعد خضوعه للفحوصات المعملية وعمل الأشعة اللازمة، تبين أنه مصاب بالعظام الزجاجية ووجود تشوه متعدد حول مفصل الفخد والركبة، ووجود كسور سابقة متعددة ملتئمة بالخطأ وتشوهات مابعد جراحة سابقة، حيث تم استخراج المسامير القديمة وعمل شق عظمى حول مفصل الفخد والركبة، وتركيب مسمار تليسكوبى يتماشى مع نمو عظمة الفخد وتعديل كامل لعظمة واستعادة زوايا المفاصل واستعادة طول الطرف السفلى كاملا.

حيث أجرى الجراحة فريق طبى ضم:د. محمد سيد فخرانى استشارى عظام، د.أحمد آدم إخصائى عظام، د. أحمد سليمان، د.مصطفى عبد الحميد، د.هشام عبد العزيز نواب عظام، بجانب مشاركة:د. عزة حسين استشارى التخدير، تحت اشراف د. سناء عبد الرحيم مدير العمليات بالإضافة إلى طاقم التمريض :صفاء سلامة رئيس تمريض العمليات، وتمريض العمليات :مريم مختار، أحمد إبراهيم، هبة رجب.

فيما أكدت د.نرمين محمد نجيب مدير المستشفى، أن الفريق الطبى نجح فى إجراء الجراحة الدقيقة، والتى تعتبر من العمليات النادرة التى تستلزم قدر كبير من المهارة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير التى تشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمنتفعين وحرصًا على رفع معاناتهم من السفر لإجراء العمليات الكبرى بمستشفيات القاهرة، وتأتى استكمالا لسلسة الجراحات الدقيقة والمعقدة التى يقوم بها أطباء المستشفى فى الآونة الأخيرة، ضمن خطة الهيئة ودعم ورعاية الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.