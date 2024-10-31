شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول عملية كى ثلاثية الأبعاد بالقسطرة التداخلية بمستشفيات جامعة بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، نجاح أول عملية كى ثلاثية الأبعاد بالقسطرة التداخلية لحالة كانت تعانى من ضربات بطينية بالمستشفى الجامعى، وذلك تحت إشراف الدكتور خالد السيد الحديدى عميد كلية الطب البشرى، والدكتور عماد البنا مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور هشام بشرى المدير التنفيذى الأسبق، والدكتور ياسر عبد الهادى رئيس قسم القلب.

وأوضح رئيس الجامعة، أن العملية أجريت عن طريق جهاز Ensite X “ " وهو اول جهاز موجود فى شمال الصعيد و يعد هذا الجهاز أحدث ما توصلت إلية التقنيات العلمية الحديثة فى عمليات الكى ثلاثى الأبعاد، كما تعد هذه العمليات نقله نوعية فى عمليات الكى الثلاثى الأبعاد فى قسم القلب بمستشفيات الجامعة.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق الطبى المشارك فى إجراء العملية تكون من الدكتور أحمد محمد الدماطى أستاذ مساعد أمراض القلب، والدكتورة شيرين الحسينى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتورة سمراء حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود أحمد معارك مدرس أمراض القلب، والدكتور إسلام طلعت مدرس مساعد أمراض القلب.