شكرا لقرائتكم خبر عن علامات نقص التغذية على أظافرك وبشرتك وشعرك ويحذر منها الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

عدم تناول نظام غذائي صحي ومغذي بشكل صحيح يؤدي إلى نقص مختلف في المعادن الأساسية مثل الفيتامينات والبروتين والحديد والزنك - مما يسبب أعراضًا مؤلمة مثل جفاف الجلد الشديد وتشقق الشفاه وتساقط الشعر وحكة فروة الرأس، وفقًا للأطباء، من المهم معالجة هذه المشكلات والتأكد من تناول نظام غذائي صحي مليء بالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات، بحسب موقع تايمز ناو

علامات نقص التغذية



هناك العديد من العلامات والأعراض التي تشير إلى أن جسمك خالٍ من العناصر الغذائية الضرورية مثل البروتين والفيتامينات والحديد والمنجنيز والنحاس وما إلى ذلك، وكلها ذات أهمية قصوى.

جفاف الجلد

إذا كنت تعانين من جفاف شديد، فهذا دليل على سوء التغذية. يقول الأطباء أنه من المهم الحفاظ على نظام غذائي مغذي ومتوازن لصحة الجلد. يؤدي الجلد الجاف والمتقشر إلى حالات مختلفة مثل الصدفية والأكزيما، والتي تشير إلى نقص أحماض أوميجا 3 الدهنية، حيث أن هذه الدهون ضرورية للحفاظ على حاجز الدهون في الجلد.

لذلك، يجب عليك تضمين الأسماك الزيتية في نظامك الغذائي، جنبًا إلى جنب مع مكملات فيتامين أ، لمنع خشونة الجلد والبقع الجافة والطفح الجلدي.

تساقط الشعر

إذا كنت تفتقرين إلى الفيتامينات والحديد والزنك، فسوف تعانين من تساقط الشعر المفرط وحالات فروة الرأس المتقشرة. وفقًا للخبراء، يساعد الحديد في توصيل الأكسجين إلى بصيلات شعرك، بينما يساعد الزنك في نمو الأنسجة وإصلاحها.

لذلك، أضيفي مكملات فيتامين أ أو تناولي الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة - وخاصة ذات الأوراق الخضراء للحصول على شعر طويل وناعم وحرير.

تكسر الأظافر

إذا كنت تعانين من أظافر هشة وخشنة - فمن المؤكد أن ذلك يرجع إلى نقص البيوتين - وهو فيتامين من مجموعة ب يشارك في تخليق الأحماض الدهنية والجلوكوز. لذا، أضف الكثير من البيض والمأكولات البحرية واللحوم الحمراء والدواجن ومنتجات الألبان، إلى جانب البقوليات والفطر والأفوكادو إلى نظامك الغذائي اليومي.

تقرحات الفم

تنشأ تقرحات الفم بسبب فقدان أو تآكل جزء من الأنسجة الرقيقة التي تبطن الجزء الداخلي من فمك. يمكن أن تحدث تقرحات الفم المتكررة - المعروفة أيضًا باسم تقرحات الفم - بسبب نقص فيتامين ب أو الحديد. تناول البنجر والسبانخ للتغلب على المشكلة.

فقدان الوزن غير المبرر

يحدث فقدان الوزن غير المبرر عندما تعاني من سوء التغذية بسبب نقص تناول نظام غذائي مغذي - خالٍ من أي بروتين لإنتاج الطاقة. وفقًا للخبراء، يؤدي سوء التغذية وعدم كفايتها إلى التعب الشديد والإرهاق - مما يتسبب في فقدان الوزن وإضعاف الجهاز المناعي من الداخل، مما يجعل جسمك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى ويقلل من سرعة التئام الجروح.