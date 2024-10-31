شكرا لقرائتكم خبر عن دايت صحي ومفيد.. حمية غذائية لمدة 7 أيام تساعدك في إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تريد التخلص من الوزن الزائد عليك اتباع هذه الحمية الغذائية الهادفة التي تساعدك في الحصول علي وزن مثالي، ومدتها 7 أيام، وفقا لموقع onlymyhealth، وهي:

-اليوم الأول والثاني.. مرحلة التخلص من السموم وجبة الإفطار

تناول كوب من الماء الدافئ بالليمون في الصباح يمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم، كما أن تناول طبق من دقيق الشوفان مع الفواكه الطازجة يساعد في الحصول على الألياف والطاقة في الجسم.

وجبة الغداء

شوربة الخضار مع الأرز والسلطة الخضراء كطريقة للبقاء بالشبع دون الشعور بالثقل.

وجبة خفيفة

إذا كنت تريد الحصول على دفعة طبيعية من الطاقة، يمكنك تناول حفنة من اللوز والفواكه الطازجة، كما اقترحت.

وجبة العشاء

للتأكد من حصولك على العناصر الغذائية الأساسية مع الحفاظ على عدد السعرات الحرارية، فإن الخضروات المطهوة على البخار هي أفضل طريقة للمضي قدمًا.

-اليوم الثالث والرابع.. التركيز على فقدان الوزن وجبة الإفطار

الزبادي اليوناني المزين بمجموعة متنوعة من التوت والعسل هو وسيلة خفيفة وجيدة للمضي قدمًا.

وجبة الغداء

الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة و الخضراوات لن يحافظ على توازن حصصك فقط بل سيساعدك أيضًا على البقاء نشيطًا.

وجبة خفيفة

الجزر والحمص من الوجبات الخفيفة اللذيذة للغاية، فهي غنية بالعناصر الغذائية، ولا تشعرك بالثقل وتتركك تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت".

وجبة العشاء:

إذا كنت من محبي الأطعمة غير النباتية، يمكنك تناول الدجاج المشوي أو السمك مع الأرز والكاري المختلط بالخضراوات، ستوفر لك هذه الوجبة البروتين الخالي من الدهون وتساعدك على تحقيق أهدافك.

-اليوم الخامس والسادس.. تعزيز طاقتك وجبة الإفطار

للحصول على إفطار سريع وصحي، ابدأ يومك مع وعاء من العصير مع الموز والسبانخ والتوت وحليب اللوز.

وجبة الغداء

الفاصوليا السوداء تعتبر مصدر جيد للألياف والبروتين والدهون الصحية، وأوصت بتناولها على الغداء كوسيلة لتنظيم كمية الطعام التي تتناولها.

-وجبة خفيفة تعتبر شرائح الباذنجان والخيار من الأطعمة المرطبة والخفيفة والمنعشة، كما تساعد في توفير الغذاء الناقص في الجسم وتساعد في عملية الهضم.

وجبة العشاء

لتناول العشاء، نختار مرة أخرى الأطعمة الغنية بالبروتين! اختر الجبن المشوي أو التوفو مع السلطة الخضراء والمقرمشات المصنوعة من الحبوب الكاملة.

-الخليج 365.. التحضيرات النهائية وجبة الغداء

برياني الخضار أو الأرز بالخضراوات واللحوم، مع سلطة الخيار الباردة .

وجبة خفيفة

تناول الفاكهة الطازجة وحصة صغيرة من الفاكهة المجففة للحفاظ على مستويات الطاقة لديك.

وجبة العشاء

وجبة خفيفة خالية من الأطعمة المقلية أو السكرية، فهي سهلة الهضم وتساعدك على البقاء نشيطًا لفترة أطول أثناء الاحتفالات.

