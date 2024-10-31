شكرا لقرائتكم خبر عن ليه مهم تاكل الألياف كل يوم؟.. استشارى تغذية توضح والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة إسراء عمران، استشارى طب الأسرة والتغذية العلاجية معهد التغذية القومى، إن الألياف من العناصر الغذائية الضروري تناولها بشكل يومى لفوائدها الصحية.

وأوضحت أن الألياف في نظامنا الغذائي مهمة جداً لصحة الجهاز الهضمي وتساعد على الهضم وتساعد على الشعور بالشبع فترة أطول.

وأشارت إلى أن الألياف تنظم سكر الدم و تساعد على الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة، مهمة لصحة القلب و تساعد على تقليل مستوى الكوليسترول في الدم.

وبحسب موقع intermountainhealthcare فإن تناول نظام غذائي غني بالألياف له العديد من الفوائد الصحية المحتملة بما في ذلك انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثانى.

يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف أيضًا في علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال والبواسير.

هناك نوعان من الألياف، الألياف القابلة للذوبان والألياف غير القابلة للذوبان، ويُعتقد أن لكل منهما فوائده الخاصة.

تشمل أمثلة الأطعمة التي تحتوي على الألياف القابلة للذوبان ما يلي:

الفواكه

الشوفان

الشعير

البازلاء

الفاصوليا

تشمل أمثلة الأطعمة التي تحتوي على الألياف غير القابلة للذوبان ما يلي:

القمح

الألياف التقليدية، نخالة القمح، هي نوع من الألياف غير القابلة للذوبان.

الألياف الغذائية هي الكمية الإجمالية من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان في الطعام.

مصادر الألياف

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف اليومية الموصى بها ما يلي:

الفاصوليا السوداء

البازلاء

العدس

الأفوكادو

التوت

التين المجفف

بذور الكتان

دقيق الشوفان

المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل

الفراولة

القرع

الأرز البني

عيش الغراب

اللوز

الفول السوداني

بذور عباد الشمس