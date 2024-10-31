شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الخضراوات تقضى على عسر الهضم وتحسن حركة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

الخضراوات هي أفضل مكون لغذائك، لا تتخلى عنها أبدا فهى تعزز من الصحة العامة وتقلل من الشعور بمشكلات الجهاز الهضمى، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع hopkinsmedicine المعنى بالصحة العامة والأمراض، وتابع التقرير أن الخضراوات تساعد على الهضم بشكل عام نتيجة احتوائها على كم هائل من المياه والألياف، وتقليل فرص الإصابة بمشكلات الجهاز الهضمى، من عسر الهضم، واضطراب الهضم، والغازات والتقلصات والأوجاع البطنية المعروفة.

وتابع التقرير موضحا أن بعض المجموعات من الخضراوات تحسن الحركة الهضمية وحركية المعدة بشكل أكبر من نظيراتها، ومنها :

ـ السبانخ الورقية التي تساعد على تخفيف حدة الإمساك الذى يعانيه البعض.

ـ الكرنب الذى يحتوى على كم هائل من فيتمين أ وفيتامين ك ويحتوى على المياه شريطة تناوله مسلوقا.

ـ الخس الذى يدعم ترطيب الجسم وتحسين الحركة الهضمية وتعزيزالبشرة والجلد بشكل خاص.

ـ البقدونس الذى يعزز ترطيب الجسم ومعادله سوائله ويحسن الحالة الهضمية وحركية المعدة.

تحتوى الخضراوات بشكل عام وفقا للتقرير، على مجموعة من الأحماض الهامة والمفيدة للصحة والجسم، مثل حمض الفوليك الصحى، فضلا عن الميكربيوم المثالى لتعزيز حكية الأمعاء، وتعزيز الإخراج كذلك الخضراوات الورقية تساعد فى علاج الإمساك، وهو ما يساعد على تعزيز عمل الإثنى عشر كذلك، لذا ينصح التقرير بإدخال الخضراوات في النظام الغذائي بشكل كبير، نيئا أو مسلوقا أو مطهوا طهيا صحيا، مع شرب المياه بجانبها على مدار اليوم لتعزيز ترطيب الجسم بشكل مثالى.