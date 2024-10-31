لماذا تؤدي أوضاع الذراع الخاطئة إلى ارتفاع قياسات ضغط الدم؟

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إذا لم يتم وضع ذراعك بشكل صحيح لقراءة ضغط الدم، فقد تحصل على رقم مرتفع بشكل خاطئ، وللحصول على قراءة أكثر دقة، يجب أن يكون ذراعك مدعومًا على سطح مستوٍ وعلى مستوى القلب ، وقراءة غير دقيقة بسبب وضع الذراع السيئ يمكن أن تؤدي إلى تشخيص خاطئ لارتفاع ضغط الدم أو علاج غير ضروري، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

وتوصلت دراسة إلى أن وضعين غير قياسيين للذراع يستخدمان عادة أثناء قياس ضغط الدم يمكن أن يؤديا إلى المبالغة في تقدير النتائج.وبناء على بيانات من المسح الوطني للصحة والتغذية، قدر الباحثون أن وضع الذراع غير السليم من شأنه أن يؤدي إلى تصنيف 16 % من البالغين في الولايات المتحدة (40 مليون فرد) بشكل خاطئ على أنهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وتقول الدكتورة تامي برادي، مؤلفة الدراسة الرئيسية ونائبة رئيس قسم الأبحاث السريرية في قسم طب الأطفال في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز والمديرة الطبية لبرنامج ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال في مركز جونز هوبكنز للأطفال في بالتيمور: "نظرًا لأن القياسات المنزلية تشكل جزءًا مهمًا من التشخيص، فمن الضروري تثقيف المرضى بشكل صحيح حول تقنية قياس ضغط الدم، حيث قد تساهم القراءات غير الدقيقة في التشخيص الخاطئ أو الاختيار غير المناسب للعلاج".

ما هي أوضاع الذراع التي ترفع قراءات ضغط الدم؟

تنصح جمعية القلب الأمريكية الأشخاص بدعم ذراعهم على سطح مستوٍ وعلى مستوى القلب أثناء فحص ضغط الدم للحصول على القراءة الأكثر دقة.

لتقييم آثار هذه الأوضاع غير القياسية، قام الباحثون بتخصيص133 شخصًا بالغًا لهذه الدراسة. وكان ما يقرب من 8 من أصل 10 من السود، وأكثر من نصفهم من الإناث، وتراوحت أعمارهم بين 18 و80 عامًا.

تم تزويد كل شخص بسوار لقياس ضغط الدم في الجزء العلوي من الذراع، تم اختياره وقياسه بناءً على حجم الجزء العلوي من الذراع. وتم إجراء ثلاث مجموعات من القياسات الثلاثية بفاصل 30 ثانية باستخدام جهاز ضغط الدم الرقمي.

وأكدت النتائج الأدلة السابقة التي تشير إلى أن أوضاع الذراعين قد تحدث فرقًا كبيرًا عند قياس ضغط الدم ، حيث وجد الباحثون أن قراءات وضع اللفة والجانب كانت أعلى بشكل ملحوظ لكل من ضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوي في القراءة، الذي يقيس قوة تدفق الدم عندما يضخ القلب) والضغط الانبساطي (الرقم السفلي، الذي يوضح قوة تدفق الدم عندما يسترخي القلب).ويتم قياس ضغط الدم بالملليمتر من الزئبق (mmHg). في المتوسط، يزيد دعم اللفة من ضغط الدم الانقباضي بنحو 3.9 ملم زئبق والانبساطي بنحو 4 ملم زئبق، وأدى تعليق الذراع على الجانب إلى زيادة ضغط الدم الانقباضي بمقدار 6.5 ملم زئبقي والضغط الانبساطي بمقدار 4.4 ملم زئبقي.

لماذا تؤدي أوضاع الذراع الخاطئة إلى ارتفاع قياسات ضغط الدم؟

القراءات تكون أعلى عندما تكون الذراع إما في الحضن أو على الجانب لأن الأوعية الدموية في الذراع تكون على مسافة عمودية أكبر من القلب، وتزيد الجاذبية الضغط في هذه الأوعية الدموية، كما أن عودة الدم إلى القلب تكون أصعب عندما يكون الذراع في مستوى أدنى من القلب؛ لذا للتعويض عن ذلك وتحسين عودة الدم، تنقبض الأوعية الدموية في الذراع"، "بالإضافة إلى ذلك، عندما لا يكون الذراع مدعومًا، لا تكون العضلة في حالة راحة كاملة وتنقبض. كل هذه الاستجابات الجسدية تؤدي إلى ارتفاع قراءة ضغط الدم".

هناك عوامل أخرى مهمة لإجراء فحص الضغط المناسب

بالإضافة إلى إبقاء ذراعك المكبلة على سطح مستو وعلى مستوى القلب، تنصح جمعية القلب الأمريكية بالجلوس في وضع مستقيم مع ظهر مستقيم وقدمين مسطحتين على الأرض للحصول على قراءة دقيقة ، كما يجب أن يكون حجم الكفة مناسبًا وأن تكون موضوعة في المكان المناسب. وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن استخدام كفة أصغر بمقاس أو مقاسين من مقاسها الطبيعي قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير ضغط الدم الانقباضي بنحو 10 و20 ملم زئبق على التوالي