شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب الامراض النفسية.. "نزع الشخصية" اضطراب تتوهم فيه أن نفسك خارج جسدك والان مع تفاصيل الخبر

اضطراب نزع الشخصية، من الاضطرابات الغريبة، تلك التي تشعر فيها بأنك خرجت من جسدك، ثم بدأت مراقبة نفسك، وبعدها بدأت في ملاحظة كل أفعالك كأنك ترى نفسك في شاشة، وتتملص تماما من شخصيتك وتصدق هذا الاعتقاد والوهم حد التصديق.

وفقا لتقرير نشر في موقع uofmhealthsparrow فإن هذا الاضطراب يعانى خلاله المريض من حالة الشعور بأنك ترى نفسك، وتراقب نفسك، وهو فقدان تام للشخصية ويحدث نتيجة الكثير من المشكلات المتراكمة النفسية، مثل اضطراب الصدمات وما بعدها، العنف الشديد، الإساءة الشديدة، أو أنواع أخرى من الضغوط الشديدة.

اعراض هذا الاضطراب كثيرة ومتنوعة، فقدان الشخصية يحدث بنوبات مستمرة من الشعور بالانفصال عن ذاتك، يحدث أن يعانى المريض من مشكلات حادة في العمل، أو إجتماعية، القلق الحاد ونوبات كثيرة متكررة منه، الخوف من الجنون والإصابة به من المخاوف التي يعانى منها هذا المريض، تبدأ هذه الأعراض عند فترة المراهقة بشكل خاص، وتتزايد تدريجيا، مع مراحل البلوغ وفى الشباب.

يشعر المريض أنه روبوت وإنسان آلى

يشعر بإن أطرافه ملتوية وليست مستقيمة أو سليمة

خدر شديد في الجسد في بعض الحالات

الشعور بإن الذكريات والرأس ملفوف بالقطن

أفكار غير واقعية تجاه كل شيء، المسافات، والأشكال والرؤية وكل شيء



في هذه الحالة يكون العلاج من خلال مجموعة من الخطوات أهمها رصد حالات القلق والإنفصال عن الواقع، ومدى تعطيل هذه المشاعر وهذا الاضطراب للحياة والعلاقات، يتم بعدها العلاج بشكل أساسى بالعلاج بالكلام المعرفى والسلوكى، وتغيير الفكر ثم وصف الأدوية المطلوبة لتعديل السلوك والفكر والدماغ والتفكير.