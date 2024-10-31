شكرا لقرائتكم خبر عن حالات صحية ممنوعة من تناول البروتين عالى الدهن والان مع تفاصيل الخبر

البروتين الصحى والمفيد، هو المكون الأساسى للطبق الرئيسي في اليوم، هذا البروتين هو البانى للعضلات والمعزز لصحة العظام وقوة بنية الجسم والقوة العامة والقدرة على التحمل.

وفقا لتقرير نشر في موقع hopkinsmedicine فإن البروتين الهام لصحة الجسم وأعصابه وعضلاته، لابد وأن يكون له مواصفات خاصة، تلك التي تعتمد على كمياته التي يجب ألا تزيد عن الحد، فيكفى قطعة من صغيرة على الغذاء، والإفطار يكفى بيضتين كاملتين على سبيل المثال.

يخطئ البعض في اختيار نوعية البروتين التي يتناولها، فالبعض يقبل على نوعيات غنية بالدهون مثل اللحم والدجاج الغنى بالدهون، على سبيل المثال، هذه النوعيات من البروتين تؤذى بعض الأفراد وتؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم وعلى مستويات الدهون التي تدخل لهم يويما.

ومن هؤلاء الممنوعين من البروتين الغنى بالدهون:

مرضى ضغط الدم المرتفع

مرضى السكر

مرضى متلازمة القولون العصبى

مرضى حساسية الأمعاء

مرضى النقرس

مرضى مشكلات الأمعاء وحركية المعدة

المرضى بمشكلات في الامتصاص



ويجب تجنب هؤلاء البروتين الدهنى لأنهم عرضة لترسب الدهون في الشرايين، كما تزيد من خطر انسداد الشرايين واضطرابات القلب وضرباته، ولذا عليك الاهتمام بإدخال البروتين بنسب جيدة في نظامك الغذائي إذا كنت من هؤلاء المرضى، وتقليل حدة البروتين عال الدهن وتجنبه مطلقا، والاهتمام بموازنة الوجبات بحيث تحتوى على الخضراوات والكربوهيدرات والبروتين والألياف بنسب جيدة ومتناسبة للحصول على أقصى فائدة.