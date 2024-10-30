شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب مرضك المزمن.. طرق التغلب على نوبات الربو وإدارة حالتك دون مضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

التعامل مع الأمراض المزمنة يتطلب عناية خاصة من المريض نفسه من أجل تجنب أي مضاعفات قد تنتج عن إهمال صحته، حيث من المهم آخذ كافة التدابير الوقائية والتعامل بشكل صحى مع حالتك المزمنة بجانب الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج خاصة فيما يتعلق بتناول الأدوية والنظام الغذائي وغيرها، وهذا الأمر ينطبق على أمراض الجهاز التنفسي هي مجموعة من الاضطربات التي تصيب الجهاز التنفسي وتعيق من أداء وظيفتها، وهى تعد من الأمراض المزمنة، ولعل أشهرها مرض الربو، الذى يتطلب رعاية خاصة من جانب المريض خاصة أنه يتأثر بالعديد من العوامل خاصة ظروف الطقس، فمن المهم إدارة الحالة بشكل فعال لتجنب أي مضاعفات محتملة.

ومريض الربو يظل في حالة ترقب كونه معرضًا لنوبات كثيرة ومتكررة مع التقلبات الجوية، وكذلك مع مثيرات الحساسية مثل الغبار ووبر الحيوانات، فضلًا عن العدوى وغيرها الكثير من المثيرات للربو والحساسية، وفي إطار سلسلة يقدمها ”الخليج 365” تحت عنوان "صاحب مرضك المزمن"، نُقدم نصائح فعالة لمرضى الربو، وفقًا لموقع "هيلث سايد".

الاهتمام بالنظام الغذائي

من المهم تجنب الأطعمة التي تثير الحساسية لدى مرضى الربو منعًا لتفاقم الأعراض، مثل البيض والفول السودانى ومنتجات الألبان مثل الجبن والزبادى والحليب وبعض المأكولات البحرية، حيث إن تجنب هذه الأطعمة يمكن أن يساعدك في السيطرة على الأعراض، ويمكنك تعزيز نظامك الغذائي لإدارة مرض الربو لديك من خلال إضافة الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل المكسرات وسمك السلمون وغيرها، وكذلك الأطعمة الغنية بفيتامين E مثل اللوز والتي تساعد فى حماية الأغشية الحساسة في الجهاز التنفسي.

حافظ على رطوبة جسمك

يساعد شرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء، في السيطرة على أعراض الربو، لأن الترطيب يعمل على ترقيق المخاط مما يسهل طرده، ويمكن للسوائل الدافئة أيضًا مثل شاي الأعشاب والمرق والشوربة أن تكون مهدئة بشكل خاص.

تجنب المهيجات

خاصة في موسم تقلبات الطقس، يجب على مرضى الربو تجنب التعرض للدخان والغبار والأبخرة وحبوب اللقاح في فصل الربيع وغيرها من المهيجات البيئية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم إنتاج المخاط، ويُفضل تجنب الخروج من المنزل في ظل هذه الظروف من أجل تجنب تفاقم أي أعراض.

الإقلاع عن التدخين

إذا كنت تدخن، وتعانى من الربو، يجب التوقف فورًا عن التدخين، وبإمكانك طلب المساعدة في ذلك، لأن التدخين يزيد بشكل كبير من أعراض الربو ويدمر أنسجة الرئة.

ممارسة النشاط البدنى

يمكن لمرضى الربو ممارسة بعض التمارين الرياضية التي تتناسب مع ظروفهم، مثل المشى والسباحة وركوب الدراجات، حيث يساعد النشاط البدني المنتظم على تخفيف المخاط وتحسين قدرة الرئة التخفيف من الأعراض المزمنة، ولكن يجب استشارة الطبيب المعالج قبل الانخراط في ممارسة التمارين الرياضية.

الالتزام بالأدوية

تتوفر لديك خيارات للمساعدة في إدارة الربو، فقد يصف لك الطبيب أدوية للسيطرة على الأعراض، وتشمل هذه الأدوية، موسعات الشعب الهوائية، والأدوية المضادة للالتهابات، بجانب العلاجات البيولوجية للربو، وتستخدم لعلاج حالات الربو الشديدة عندما تستمر الأعراض على الرغم من العلاج بالاستنشاق المناسب.

جهاز الترطيب المنزلى

إذا كنت مريضًا بالربو أو غيره من أمراض الجهاز التنفسى المزمنة، فقد يوفر لك شراء جهاز ترطيب الهواء في منزل بعض الراحة، حيث يساعد على تخفيف المخاط وتهدئة الشعب الهوائية المتهيجة، ويجب الحرص الدائم على تنظيف جهاز الترطيب لديك بانتظام لمنع نمو العفن والبكتيريا بداخله بما يؤثر على حالتك ويؤدى إلى تفاقمها.